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"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
03 апреля 2021, 01:05 • 96 • Политика
В ЛНР началась разведка боем и пристрелка, считает военный журналист Даниил Безсонов. "Мы всегда ожидали удары на удобном Мариупольском направлении", - отмечает он.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут в ЛНР разведку боем и пристрелку, считает военный журналист Даниил Безсонов. Речь идёт об ожесточённой перестрелке ВСУ и защитников Донбасса на Кировском направлении.
Журналист отмечает, что ополченцы всегда ожидали удара на Мариупольском направлении, так как оно очень удобно для ВСУ из-за открытых площадей. Также защитники Донбасса ожидают удара на Горловском направлении, целью которого будет попытка отрезать Горловку от Донецка, а Донецк с Макеевкой - взять в оперативное окружение.
- комментирует Безсонов в своём Telegram-канале.
Он уточняет, что это лишь его предположения, так как профессиональным военным стратегом он не является.
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