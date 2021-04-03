"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс

В ЛНР началась разведка боем и пристрелка, считает военный журналист Даниил Безсонов. "Мы всегда ожидали удары на удобном Мариупольском направлении", - отмечает он.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут в ЛНР разведку боем и пристрелку, считает военный журналист Даниил Безсонов. Речь идёт об ожесточённой перестрелке ВСУ и защитников Донбасса на Кировском направлении.

Журналист отмечает, что ополченцы всегда ожидали удара на Мариупольском направлении, так как оно очень удобно для ВСУ из-за открытых площадей. Также защитники Донбасса ожидают удара на Горловском направлении, целью которого будет попытка отрезать Горловку от Донецка, а Донецк с Макеевкой - взять в оперативное окружение.

Но что-то подсказывает, что основные удары планируются: в ДНР только на Донецком направлении в лоб, через Спартак и Весёлое, чтоб зайти на Путиловку и ворота в город открыть, а более широко по площади будет удар в ЛНР,

- комментирует Безсонов в своём Telegram-канале.

Он уточняет, что это лишь его предположения, так как профессиональным военным стратегом он не является.