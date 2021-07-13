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"Началась активная работа по проекту "Анти-Россия": Путин о своей статье про русских и украинцев

13 июля 2021, 23:55  •  34 • Политика
Владимир Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев". "Началась активная работа по проекту "Анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства", - отметил глава России.
Президент России Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Также глава государства ответил на ряд основных вопросов относительно этой статьи.
Путин отметил, что "статья" - это очень условное название. Скорее это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах. Глава государства добавил, что решил подготовить эту статью ещё несколько месяцев назад.
Глава государства указал, что идея опубликовать такой материал появилась в связи с тем, что возникла необходимость, чтобы граждане России отвлеклись от собственных забот и посмотрели повнимательнее, в каком мире они живут, кто они такие, каковы их отношения с ближайшими родственниками и соседями.
Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства,
- заявил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, и это не оспаривается. Но как гласит знаменитый либеральный принцип: свобода каждого человека ограничена свободой других людей.
То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определённые угрозы, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать,
- подытожил президент России.

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