"Начала заговариваться"? Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила со странным заявлением. Она призвала немцев к объединению и сравнила коронавирус со Второй мировой войной. По словам Меркель, таких вызовов человечество не знало с конца войны.

"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьёзно. Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - цитирует канцлера ТАСС.

Меркель заявила, что тяжелее всего даётся ограничение общения с людьми. Канцлер подчеркнула, что свобода перемещений была безусловной ценностью для демократии. И чтобы пожертвовать ей, нужен был веский повод. Однако на кону - "человеческие жизни".

"Старуха Меркель начала заговариваться", - прокомментировал в своём Telegram-канале "Русский тарантас" военкор Дмитрий Стешин.