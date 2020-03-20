Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
Главная / В мире

"Начала заговариваться"? Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой войной

20 марта 2020, 01:35  •  19 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев объединиться перед угрозой коронавируса - как во Вторую мировую войну. По словам Меркель, это самый серьёзный вызов для человечества с середины прошлого века. "Старуха Меркель начала заговариваться", - прокомментировал военкор Дмитрий Стешин.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила со странным заявлением. Она призвала немцев к объединению и сравнила коронавирус со Второй мировой войной. По словам Меркель, таких вызовов человечество не знало с конца войны.
"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьёзно. Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - цитирует канцлера ТАСС.
Меркель заявила, что тяжелее всего даётся ограничение общения с людьми. Канцлер подчеркнула, что свобода перемещений была безусловной ценностью для демократии. И чтобы пожертвовать ей, нужен был веский повод. Однако на кону - "человеческие жизни".
"Старуха Меркель начала заговариваться", - прокомментировал в своём Telegram-канале "Русский тарантас" военкор Дмитрий Стешин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
19 марта 2020, 14:35
"Пригожин разгромил прокуратуру США в американском же суде" и готовит иск-реванш
19 марта 2020, 12:35
"Голландцы не поняли бы...": Корнилов рассказал об украинских "Буках" против коронавируса
19 марта 2020, 10:35
Против русских - метровые рвы и металлические осколки: Поддубный показал "заслон" боевиков в Идлибе
19 марта 2020, 18:35
Wodka und Traktor: Перепуганные коронавирусом немцы прислушались к совету Батьки
19 марта 2020, 14:35
"Планы сорваны": Рожин заявил об "обнулении" "Defender Europe 2020"
19 марта 2020, 14:35
"Хуже, чем 11 сентября": Минфин США сообщил о последствиях коронавируса для авиакомпаний
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
18 марта 2020, 09:35
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
17 марта 2020, 02:35
Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума
16 марта 2020, 06:35
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.