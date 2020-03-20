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"Начала заговариваться"? Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой войной
20 марта 2020, 01:35 • 19 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев объединиться перед угрозой коронавируса - как во Вторую мировую войну. По словам Меркель, это самый серьёзный вызов для человечества с середины прошлого века. "Старуха Меркель начала заговариваться", - прокомментировал военкор Дмитрий Стешин.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила со странным заявлением. Она призвала немцев к объединению и сравнила коронавирус со Второй мировой войной. По словам Меркель, таких вызовов человечество не знало с конца войны.
"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьёзно. Отнеситесь к этому серьёзно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - цитирует канцлера ТАСС.
Меркель заявила, что тяжелее всего даётся ограничение общения с людьми. Канцлер подчеркнула, что свобода перемещений была безусловной ценностью для демократии. И чтобы пожертвовать ей, нужен был веский повод. Однако на кону - "человеческие жизни".
"Старуха Меркель начала заговариваться", - прокомментировал в своём Telegram-канале "Русский тарантас" военкор Дмитрий Стешин.
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