"Набраться терпения": В Крыму пояснили, кто из украинцев стоит за призывом расширения санкций против России

Как заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, в настоявшее время в Незалежной работают те политики, которые продолжают гнуть линию экс-президента Петра Порошенко. В этом случае, говорит Ковитиди, надо просто подождать.

"Мы должны набраться терпения, - сказала она в интервью RT. - Недавно прошли парламентские выборы, в течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров".

Она также напомнила, что санкционная политика может привести только к ухудшению отношений, а потому подобные заявления от некоторых украинских чиновников вполне можно рассматривать как попытку дестабилизировать ситуацию.

Ранее правительство Украины заявило о том, что готово расширить список санкций и ограничений против России, напоминает Nation News.

Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с первого августа Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России.

Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.