|
"Набраться терпения": В Крыму пояснили, кто из украинцев стоит за призывом расширения санкций против России
25 июля 2019, 09:39 • 86 • Политика
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала предложение украинского правительства расширить санкции против России за строительство газопровода в Крым. "Надо набраться терпения", - поясняет она и добавляет, кто из украинцев стоит за призывом расширения санкций против России.
Как заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, в настоявшее время в Незалежной работают те политики, которые продолжают гнуть линию экс-президента Петра Порошенко. В этом случае, говорит Ковитиди, надо просто подождать.
"Мы должны набраться терпения, - сказала она в интервью RT. - Недавно прошли парламентские выборы, в течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров".
Она также напомнила, что санкционная политика может привести только к ухудшению отношений, а потому подобные заявления от некоторых украинских чиновников вполне можно рассматривать как попытку дестабилизировать ситуацию.
Ранее правительство Украины заявило о том, что готово расширить список санкций и ограничений против России, напоминает Nation News.
Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с первого августа Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России.
Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 июля 2019, 13:24
|
21 июля 2019, 04:54
|
22 июля 2019, 22:54
|
18 июля 2019, 11:39
|
24 июля 2019, 07:39
|
18 июля 2019, 16:39
|
21 июля 2019, 14:39