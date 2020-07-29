"Набраться наглости и закрыть интернет": Сунгоркин показал простую управляемую реальность в России

В ночь на 28 июля YouTube заблокировал канал "Царьград ТВ". В Google это оправдали санкциями США в отношении учредителя телеканала Константина Малофеева. Ситуацию прокомментировал главный редактор издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

Он отметил, что это уже не первый случай, когда сервис "перекрывает кислород каким-то СМИ, которые им не нравятся, или персонажам, которые им не нравятся. YouTube - американская игрушка, и когда у администрации сервиса пытаются узнать, в чём дело, почему блокировка, они пожимают плечами и говорят: "Имеем право, поэтому делаем".

"Это частное проявление такой общей темы о том, что информационные войны имеют место. И это не выдумка чьего-то воспалённого сознания", - подчеркнул Владимир Сунгоркин в интервью Царьграду.

Он добавил, что случившееся лишний раз показывает, что технологиями пренебрегать нельзя и что России надо постоянно думать о том, как создавать свои технологические новшества. Сунгоркин напомнил, сколько насмешек было, когда Россия только начинала создавать свой аналог GPS - ГЛОНАСС. Точно такая же история сейчас с банковскими картами МИР.

"И это та же история - зачем нам нужен российский вариант YouTube, если есть американский? Ну вот получили, это демонстрация, по-моему, наглядная", - сказал Владимир Сунгоркин.

В противном случае Запад сможет беспрепятственно управлять политической ситуацией в России.