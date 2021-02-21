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"Набор инструментов - видимых и невидимых": США готовят ответ "русским хакерам"

21 февраля 2021, 22:05  •  122 • Политика
Власти США готовят ответ "русским хакерам" на масштабную кибератаку, которой недавно подверглись американские госучреждения и компании. В Вашингтоне пообещали, что ответ будет включать в себя "набор инструментов - видимых и невидимых". Никаких доказательств причастности русских к хакерской деятельности американцы не предоставили.
О реакции на кибератаку рассказал в понедельник советник президента США Джейк Салливан. Он отметил, что, в частности, речь идёт о санкциях.
Мы находимся в процессе. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, - заявил Салливан, выступая в эфире телеканала CBS.
Ранее сообщалось, что некие хакеры совершили атаку на США при помощи программ фирмы SolarWinds. Под удар попали 9 американских федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Власти США сразу же возложили ответственность на "русских хакеров". При этом заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер призналась журналистам, что не знает, кто в действительности стоит за кибератакой. Она заявила, что пока расследование не завершится, американцы будут использовать формулировку "лицо, вероятно, российского происхождения".

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