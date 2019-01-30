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"Наблюдайте дальше": Исаев после скандала с Арашуковым напомнил о чистке по своему "расстрельному списку"

30 января 2019, 20:39  •  145 • Политика
Политолог Никита Исаев в связи со скандалом в отношении сенатора Рауфа Арашукова напомнил, что еще в начале января предсказывал возможную чистку по "расстрельному списку" чиновников. В своем прогнозе он упомянул представителей 12 регионов, в которых в том числе была Карачаево-Черкесия. "Наблюдайте дальше", - посоветовал Исаев подписчикам в соцсети.
Политический эксперт Никита Исаев из-за скандала с Рауфом Арашуковым и его отцом напомнил о своём прогнозе на 2019 год, который он сделал в начале января. По словам Исаева, в 12 регионах страны могут быть проведены увольнения чиновников и отставки губернаторов.

В числе таких регионов значилась и Карачаево-Черкесия.
Напомним, что утром 20 января в здании Совфеда был задержан Рауф Арашуков, которого следствие подозревает в причастности к нескольким убийствам и, по предварительным данным, к созданию ОПГ. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309).
Кроме того, правоохранители задержали его отца - советника гендиректора ОАО "Газмпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова. По предварительным данным, его подозревают в хищениях природного газа на сумму более 30 млрд рублей.
По оценке ряда источников, как пишет "Коммерсант", арест сенатора косвенно отразится на репутации главы КЧР Рашида Темрезова. Именно он давал добро на представление Рауфа Арашукова в парламент страны.
Исаев напомнил, что его прогноз по чиновникам касался в том числе и Карачаево-Черкесии.
"В отставку отправят 12 губернаторов. Некоторых даже посадят. Увольнения могут коснуться губернаторов Челябинской, Архангельской, Мурманской, Ульяновской, Белгородской, Иркутской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской областей и Республик Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии", - напомнил он о своем прогнозе, данном в интервью "Комсомольской правде".
Фактически чиновники из этих регионов попали "расстрельный список", отметил политолог.
"Вот "расстрельный список". Наблюдайте дальше", - посоветовал он.

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