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"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 00:30 • 78 • Политика
Зеленского обвинили в афере с подорожавшим газом. Но это не приведёт к новому Майдану, уверен экономист Василий Колташов. "Когда наблюдается многолетняя деградация, и все разбегаются из страны, очень сложно подняться настоящей волне социального возмущения", - отмечает он.
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в резком подорожании газа для бытовых потребителей. Как это повлияет на обстановку в Незалежной, рассказал экономист Василий Колташов.
С обвинениями в адрес украинского лидера выступил политолог Дмитрий Корнейчук. Он заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что скачок цен на газ для населения связан с аферой Владимира Зеленского.
По мнению Василия Колташова, даже это сойдёт президенту Украины с рук и не приведёт к новому Майдану. Потому что для революции всё ещё недостаточно раздраженного населения. В основном это связано с тем, что все более-менее активные жители Украины уехали работать в Россию, Казахстан и страны ЕС.
- сказал Василий Колташов в беседе с Nation News.
Таким моментом, по мнению эксперта, может стать массовый отказ обнищавшего населения Украины платить по счетам. Пока же всё будет оставаться как есть.
- резюмировал Василий Колташов.
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