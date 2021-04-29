"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист

Зеленского обвинили в афере с подорожавшим газом. Но это не приведёт к новому Майдану, уверен экономист Василий Колташов. "Когда наблюдается многолетняя деградация, и все разбегаются из страны, очень сложно подняться настоящей волне социального возмущения", - отмечает он.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в резком подорожании газа для бытовых потребителей. Как это повлияет на обстановку в Незалежной, рассказал экономист Василий Колташов.

С обвинениями в адрес украинского лидера выступил политолог Дмитрий Корнейчук. Он заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что скачок цен на газ для населения связан с аферой Владимира Зеленского.

По мнению Василия Колташова, даже это сойдёт президенту Украины с рук и не приведёт к новому Майдану. Потому что для революции всё ещё недостаточно раздраженного населения. В основном это связано с тем, что все более-менее активные жители Украины уехали работать в Россию, Казахстан и страны ЕС.

Люди начали увозить свои семьи из Украины, они догадываются, что Украина не будет пригодной страной для жизни, а это означает одно: оставшееся население вынужденно будет это терпеть, пока не наступит какой-то критический момент,

- сказал Василий Колташов в беседе с Nation News.

Таким моментом, по мнению эксперта, может стать массовый отказ обнищавшего населения Украины платить по счетам. Пока же всё будет оставаться как есть.

Когда наблюдается многолетняя деградация, и все разбегаются из страны, очень сложно подняться настоящей волне социального возмущения. Украине не хватает взрывной силы прекратить допущенный Майданом разрушительный процесс,

- резюмировал Василий Колташов.