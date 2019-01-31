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"Наблюдаем. Военных нет": Вице-премьер - о ситуации в Каракасе и позиции Москвы

31 января 2019, 16:09  •  115 • Политика
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас Москва наблюдает за ситуацией в Венесуэле, но российских военных в республике нет.
По словам вице-премьера Юрия Борисова, в настоящее время Москва только наблюдает за ситуацией, которая происходит в Венесуэле. Само собой, Москва не вмешивается в те события, которые сейчас происходят в столице - в Каракасе.
"Российских военнослужащих на территории Венесуэлы нет, - сказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий сферу ВПК. - Мы наблюдаем".

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