"Наблюдаем. Военных нет": Вице-премьер - о ситуации в Каракасе и позиции Москвы

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас Москва наблюдает за ситуацией в Венесуэле, но российских военных в республике нет.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, в настоящее время Москва только наблюдает за ситуацией, которая происходит в Венесуэле. Само собой, Москва не вмешивается в те события, которые сейчас происходят в столи це - в Каракасе.