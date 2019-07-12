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"Набиуллина объявила войну Путину? Такое мог сказать только глупец": Делягин поднял на смех "навальниста"

12 июля 2019, 03:09  •  52 • Политика
Экономист и политолог Михаил Делягин высмеял заявление сторонника Алексея Навального Владимира Милова о выступлении главы Центробанка. По словам "навальниста", выступление Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе было беспрецедентно критическим и "антипутинским". Как отметил Делягин, такие суждения мог озвучить только недалёкий человек.
Сторонник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов по-своему воспринял речь главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе. Он пояснил, что в своём выступлении она "открытым текстом говорит, что выстроенная модель никакого роста дать не может, что все проблемы - не внешние, а внутренние". При этом, добавил он в эфире "Дождя", выступление главы ЦБ "на уровне власти - самое антипутинское выступление последнего времени".
Политолог и экономист Михаил Делягин в комментарии Царьграду со скепсисом отнёсся к "экспертной" оценке Милова. По его словам, высказавший эти суждения сторонник Навального "неумный человек".
"Когда он был заместителем министра, то был посмешищем, его приглашали на совещания, чтобы послушать, что он несёт, и это было таким тихим развлечением внутри аппарата", - рассказал он.
При этом, заметил Делягин, что касается непосредственно выступления Набиуллиной, то нельзя не вспомнить её более ранних перлов. Так, напомнил эксперт, ранее глава ЦБ открыто заявляла, что даже при цене на нефть в 100 долларов за баррель экономический рост ни при каких обстоятельствах не превысит 1,5 процента. "По её контексту было ясно: мы, либералы, правительство Медведева и Банка России, не позволим экономике России развиваться", - заметил он.
При этом, подчеркнул политолог, непонятно, что же в речах председателя ЦБ антипутинского?
"Возможно, господин Милов принадлежит к секте путинобесов, которые во всём мироздании видят проявление воли Путина или какое-то отношение к Путину. Это очень распространено на Западе: если в кране нет воды, значит, выпил Путин, кошка бросила котят, это Путин виноват. И если Набиуллина что-то говорит, то это имеет прямое отношение к Путину, потому что ничего на этом свете не может не иметь к нему отношения", - иронично добавил он.
Делягин добавил, что серьёзно относиться к умозаключениям граждан, которых поднимали на смех во властных верхах, не стоит.

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