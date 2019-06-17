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"На Западе все только и говорят": Эксперт назвал сроки "финальной схватки" между рублём и долларом
17 июня 2019, 11:39 • 104 • Политика
Финансовый эксперт Пётр Пушкарёв назвал сроки предстоящей "финальной схватки" между слабеющим долларом и крепнущим рублём. По его словам, на Западе все специалисты об этом только и говорят, допуская победу рубля над американской валютой.
Шеф-аналитик ГК "Теле-Трейд" Пётр Пушкарёв полагает, что ни на предстоящей неделе, ни в ближайшие месяцы не стоит ожидать событий, которые могут существенно повлиять на курс рубля. По его мнению, колебания российской валюты будут продолжаться с амплитудой 30-50 копеек при среднем значении в 64,5 рубля за доллар.
Однако к концу года вероятно ослабление доллара, вызванное снижением процентных ставок в США. "О чём на Западе все финансисты только и говорят", - отметил эксперт в комментарии "Российской газеты". По его словам, на фьючерсной бирже в Чикаго уже исходят из того, что ставки упадут в три раза до конца 2019 года.
В то же время позиции рубля должны улучшиться усилиями созданной Минфином рабочей группы по переходу в расчёты в национальной валюте с Евросоюзом.
Таким образом, полагает Пушкарёв, "финальной схватки" рубля с долларом следует ожидать ближе к концу года - и есть предпосылки для победы рубля.
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