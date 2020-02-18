"На заклание отправили целую страну...": Поклонская рассказала о "секте" майдана и безнаказанности виновных

Ранее Поклонская в своём Telegram-канале написала, что начинает собственное публичное расследование преступлений майдана. В очередном посте она напомнила подписчикам о "народном вече" - сборищах в центре Киева в 2014 году. И сравнила их с "приёмом у сектантского уголовника "бога Кузи", рассказав, как людей зомбировали определёнными фразами, а народ танцевал, слушал музыку и организованно подпрыгивал.

По мнению Поклонской, у секты майдана есть свои "святые" и "мученики", известные как "Небесная сотня". Журналисты попытались тогда выяснить, кто в эту сотню входил. Оказалось, бродяги, алкоголики и уголовники.

"Многих вообще не было в тот момент на майдане. Одни умерли в ДТП, другие - от заражения крови или остановки сердца. Или ещё интереснее: людей убивали настоящие урки, которые за деньги приходили постоять на площади, а потом их, невинных жертв, внесли в списки "Небесной сотни", - написала Наталья Поклонская.

Она обвинила Арсена Авакова в вооружении "грузинских снайперов", а Андрея Парубия - в том, что он отдавал приказы открывать огонь. По словам Поклонской, преступники не понесли наказания, а один из них даже стал главой МВД Украины.

"Весь майдан построен на лжи. Вы умылись кровью невинных людей. И вы за это ответите! Не думайте, что ваши яхты и дома в Европе станут непробиваемым бастионом. Не спасётесь!" - заключила депутат.