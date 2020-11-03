"На заборе тоже написано": В Харькове отказались комментировать слухи о смерти мэра

Ряд украинских СМИ во вторник сообщили о смерти главы Харькова. Ещё в октябре поступали сообщения о том, что мэр города заразился коронавирусом и перенёс инсульт, из-за чего потерял возможность говорить.

Издание Nation News попыталось разобраться в ситуации, однако окружение мэра отказалось что-либо комментировать. Пресс-секретарь Кернеса предложила журналистам уточнить информацию у тех, кто распускает слухи о смерти политика, а его адвокат Александр Гунченко посоветовал не верить всему, что сообщают. Впрочем, он, как и пресс-секретарь, не стал подтверждать или опровергать тревожные сообщения.

Знаете, сколько уже было таких сообщений. Я хоть и являюсь его адвокатом, но не могу это прокомментировать, так как это дело родных и близких. Ну и что, что написано? На заборе тоже написано, - отметил юрист.

Сообщение о смерти Кернеса опубликовал в Telegram политолог Армен Гаспарян, однако он удалил свой пост, когда подтверждений не последовало. Украинское издание "Страна.ua" связалось с официальным представителем горсовета Харькова и сыном Кернеса, однако ни тот, ни другой не смогли внести ясность.