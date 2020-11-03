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"На заборе тоже написано": В Харькове отказались комментировать слухи о смерти мэра

03 ноября 2020, 20:45  •  51 • Политика
В Харькове отказались комментировать слухи о смерти мэра города Геннадия Кернеса. Адвокат чиновника ответил: "На заборе тоже написано".
Ряд украинских СМИ во вторник сообщили о смерти главы Харькова. Ещё в октябре поступали сообщения о том, что мэр города заразился коронавирусом и перенёс инсульт, из-за чего потерял возможность говорить.
Издание Nation News попыталось разобраться в ситуации, однако окружение мэра отказалось что-либо комментировать. Пресс-секретарь Кернеса предложила журналистам уточнить информацию у тех, кто распускает слухи о смерти политика, а его адвокат Александр Гунченко посоветовал не верить всему, что сообщают. Впрочем, он, как и пресс-секретарь, не стал подтверждать или опровергать тревожные сообщения.
Знаете, сколько уже было таких сообщений. Я хоть и являюсь его адвокатом, но не могу это прокомментировать, так как это дело родных и близких. Ну и что, что написано? На заборе тоже написано, - отметил юрист.
Сообщение о смерти Кернеса опубликовал в Telegram политолог Армен Гаспарян, однако он удалил свой пост, когда подтверждений не последовало. Украинское издание "Страна.ua" связалось с официальным представителем горсовета Харькова и сыном Кернеса, однако ни тот, ни другой не смогли внести ясность.

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