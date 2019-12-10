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"На языке агрессора": Зеленский дважды пренебрёг мовой на саммите в Париже - фото

10 декабря 2019, 12:09  •  70 • Политика
Речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Париже была написана от руки на русском языке, пишет Дмитрий Смирнов.
Фото с саммита "нормандской четвёрки" раскрыло, что речь президента Украины Владимира Зеленского на переговорах была написана от руки на русском языке. Это отмечает медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Речь идёт о фото Зеленского за столом переговоров. Президент Украины неосторожно поднял бумаги - и стал виден текст его выступления. Он написан от руки, похоже, на русском языке.
"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки б) на языке агрессора", - комментирует в Twitter Дмитрий Смирнов.
"Рукой агрессора, ручкой агрессора, на бумаге агрессора", - смеётся @xoxa32.
По словам окружения главы МВД Украины Арсена Авакова, переговоры президента Украины с главой России Владимиром Путиным также проходили на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "неДума".
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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