"На языке агрессора": Зеленский дважды пренебрёг мовой на саммите в Париже - фото

Фото с саммита "нормандской четвёрки" раскрыло, что речь президента Украины Владимира Зеленского на переговорах была написана от руки на русском языке. Это отмечает медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Речь идёт о фото Зеленского за столом переговоров. Президент Украины неосторожно поднял бумаги - и стал виден текст его выступления. Он написан от руки, похоже, на русском языке.

"Речь Зеленского на саммите в Париже написана: а) от руки б) на языке агрессора", - комментирует в Twitter Дмитрий Смирнов. "Рукой агрессора, ручкой агрессора, на бумаге агрессора", - смеётся @xoxa32.

По словам окружения главы МВД Украины Арсена Авакова, переговоры президента Украины с главой России Владимиром Путиным также проходили на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "неДума".

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175