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"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США

25 февраля 2021, 09:30  •  187 • Политика
Существование США, а также их "европейских союзников" находится под угрозой. С таким заявлением выступил командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. "На всю голову больные..." - пишут русские пользователи Сети, услышав новое обвинение США.
По словам Уолтерса, угрозу для существования США и Европы несёт… Россия. Наша страна якобы предпринимает различные действия агрессивного характера по всему миру. Американский генерал отметил, что несмотря на "всеобщее осуждение", "Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всём мире, многие эти действия совершаются в Европе".
"Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников", - сказал он.
Уолтерс также добавил, что Россия использует различные "нетрадиционные" инструменты влияния, запугивая США и их союзников.
В Сети после заявления генерала "взялись за голову":
Как отмечает пользователь Вячеслав Володько, "на всю голову больные - это кто разбомбил Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, это США угрожают всему миру, террористическое государство".
"Пытаться не надо - вы и так запуганы, ослаблены и разобщены. Сами себя и начнёте давить, как крысы в банке", - считает военный строитель.
"Ничего личного, просто один из способов пиления бюджета. Попросят больше денег, типа для сдерживания угрозы", - пишет Серж Нерусских.

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