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"На войне как на войне": Политолог заявил о принятом Путиным вызове
19 июня 2020, 19:00 • 115 • Политика
Президент России Владимир Путин принял вызов Запада и чётко обозначил свою позицию - противостоять любым попыткам переписать историю. Об этом в пятницу заявил член Высшего совета "Сильной России" Максим Бардин.
Так он прокомментировал недавнюю статью Путина в американском журнале National Interest, в которой говорится о переменах, произошедших в мире после окончания Второй мировой войны. По словам российского лидера, завоевание мира перешло в плоскость пропаганды и информационных технологий. Вместо танков в ход пошли СМИ и политические ток-шоу.
Результат не заставил себя ждать. Сегодня во многих странах Восточной Европы и бывших республиках Советского Союза сносятся памятники солдатам и полководцам Красной армии, освободившей мир от фашизма.
Напомним, что попытки переписать историю и принизить роль Советского Союза предпринимаются уже давно. В начале года президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны и возложил на него ответственность за холокост. Вскоре после этого в США заявили, что самой пострадавшей страной в войне является Франция. А в Чехии тем временем снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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