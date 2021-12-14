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"На войне как на войне": Кедми заявил о новом внешнеполитическом уровне России

14 декабря 2021, 12:00  •  153 • Политика
Израильский дипломат, бывший сотрудник службы "Натив" Яков Кедми заявил о переходе России на новый внешнеполитический уровень. "На войне как на войне", - отметил он.
В эфире "Соловьёв Live" эксперт высказал мнение о том, что Россия на сегодняшний день открыто и чётко требует дипломатического решения проблемы продвижения НАТО на восток и реальных угроз нашему государству.
Также Кедми обратил внимание на пятый пункт устава НАТО "о коллективной самообороне". По его словам, он не действует автоматически.
"Я не уверен, что Германия, или Португалия, или другая страна НАТО захочет участвовать в военном столкновении с российской армией из-за баз альянса в Румынии, Польше или на территории Прибалтики", - подчеркнул он.
При этом он также отметил, что Россия "уже перешла тот барьер, который был, что она не будет пользоваться военной силой для того, чтобы предотвратить действия враждебных стран".
"На войне как на войне", - подчеркнул он.

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