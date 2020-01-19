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"На восстановление уйдут годы": США признали, что отстают в разработках гиперзвукового оружия

19 января 2020, 23:54  •  18 • В мире
США официально признались, что отстают в разработках гиперзвукового оружия. Американский генерал Джон Хайтен заявил, что у страны было два проекта, но оба они оказались неудачными. После этого военные долгие годы исследовали причины поражения вместо того, чтобы начать новые разработки. "На восстановление уйдут годы", - сообщил военный. Пока единственной страной, которая официально заявила о создании гиперзвукового оружия, стала Россия.
США безнадёжно отстали от своих конкурентов в области гиперзвукового оружия. Такое признание сделал заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
По его словам, долгие годы страна была лидером в этой сфере. Однако разработки оказались неудачными, произошёл застой, пишет ФАН. Джон Хайтен подчеркнул, что ещё десять лет назад Штаты были лидерами. Тогда у военных было две программы, но они "не очень хорошо работали".
"Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", - цитирует РИА Новости выступление американского генерала в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.
Хайтен считает, что теперь "на восстановление уйдут годы". Потребуется много времени, чтобы догнать конкурентов. Пока же нужно ускорить разработки, но этого ещё не произошло.
На днях в Пентагоне сообщили, что собираются более плотно работать над созданием гиперзвукового оружия. Пока же единственной страной, которая официально заявила о создании гиперзвукового оружия, стала Россия.

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