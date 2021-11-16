"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу

Глава МИД Украины заявил, что указ Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям. "На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов", - напомнила Мария Захарова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит Минским соглашениям. Ему ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт про указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. Документ облегчит поступление товаров из этих регионов на рынок России, что должно повысить уровень жизни жителей Донбасса, который упал из-за экономической блокады со стороны Украины и последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. МИД Украины выразил крайнее недовольство по этому поводу.

На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих Минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "Нормандского формата",

- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале в ответ на претензии Киева.

Напомним, что за всё время конфликта в Донбассе власти Украины не выполнили ни один из пунктов, прописанных в Минских соглашениях. Также Киев не стал выполнять договорённости, которые достигнуты на последнем саммите лидеров "нормандской четвёрки". Более того, на Украине готовятся к принятию законов, которые фактически означают выход из Минского процесса.