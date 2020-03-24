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"На вертолётике слетаем ": Собянин предложил Путину оценить больницу в Коммунарке с высоты птичьего полёта
24 марта 2020, 19:35 • 3 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил президенту России Владимиру Путину осмотреть с вертолёта новую больницу в Коммунарке, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом. "Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолётике слетаем", - сказал московский градоначальник.
Президент России Владимир Путин может осмотреть строящуюся в Коммунарке новую больницу для заражённых коронавирусом. По крайней мере с таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Предложение провести для главы государства вертолётную экскурсию прозвучало в ходе оперативного совещания в подмосковной резиденции главы государства. Собянин отметил, что полёт над больницей можно будет провести, когда она будет достроена.
Напомним, что больница в Коммунарке практически достроена, а её инфекционное отделение уже принимает больных с коронавирусом. Ряд пациентов успели поделиться фото и видео из больницы, сравнив условия в ней с отдыхом в трёхзведочном отеле.
Каждому пациенту с коронавирусом предоставили отдельную палату с телевизором, интернетом и отдельным санузлом. Еду приносят прямо в палату в запечатанном виде. Также у пациентов есть возможность заказать еду в соответствующих сервисах.
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