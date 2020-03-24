"На вертолётике слетаем ": Собянин предложил Путину оценить больницу в Коммунарке с высоты птичьего полёта

Президент России Владимир Путин может осмотреть строящуюся в Коммунарке новую больницу для заражённых коронавирусом. По крайней мере с таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Предложение провести для главы государства вертолётную экскурсию прозвучало в ходе оперативного совещания в подмосковной резиденции главы государства. Собянин отметил, что полёт над больницей можно будет провести, когда она будет достроена.

Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке, - сказал Владимир Путин. Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолётике слетаем, - выступил со встречным предложением Сергей Собянин.

Напомним, что больница в Коммунарке практически достроена, а её инфекционное отделение уже принимает больных с коронавирусом. Ряд пациентов успели поделиться фото и видео из больницы, сравнив условия в ней с отдыхом в трёхзведочном отеле.

Каждому пациенту с коронавирусом предоставили отдельную палату с телевизором, интернетом и отдельным санузлом. Еду приносят прямо в палату в запечатанном виде. Также у пациентов есть возможность заказать еду в соответствующих сервисах.