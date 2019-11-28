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"На Украине рухнули продажи 5-го айфона": Соцсети объяснили, к чему приведёт географическая поправка Apple

28 ноября 2019, 07:39  •  166 • Политика
Компания Apple исправила некорректное отображение слова "Крым" в своём приложении "Погода". И тем самым наконец признала Крым российским. Ранее компания устранила ту же ошибку с отображением Крыма на своих картах. В США также зазвучали призывы признать Крым российским. "На Украине рухнули продажи 5-го айфона", - смеются пользователи в Twitter.
Компания Apple исправила некорректное отображение слова "Крым" в своём приложении "Погода", сообщает РИА Новости. Теперь Крым в сервисе отображается как территория Российской Федерации, рассказал СМИ Василий Пискарёв, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. То, что ошибка была исправлена, стало итогом встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Работа шла поэтапно

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщал: проблемы с отображением Крыма на картах Apple как "не нашей" территории устранены. Оставалось лишь устранить ту же проблему в продукте Apple "Погода". В нём города полуострова отображались без указания государственной принадлежности.
Работа шла поэтапно, отмечает Пискарёв. "Сегодня они доложили, что все ошибки устранены", - добавил он.
Также глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил, что комитет будет контролировать, как Крым будет отображаться в сервисах Apple и дальше. "Чтобы не было возврата назад", - уточнил он.
Ситуацию с Apple Василий Пискарёв назвал "политической". Он отметил: учитывая, что данная компания - коммерческая организация, сложно привязать её ошибки именно к политической акции.

В США призвали признать Крым российским

Журнал The National Interest выпустил новый материал, в котором призвал Соединённые Штаты пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма. Также автор статьи профессор Лайл Голдстайн призывает американское правительство смириться с судьбой полуострова.
В частности, он отмечает, что есть такой факт, как историческая общность Крыма и России. Также профессор напоминает о потерях, понесённых страной в ходе защиты полуострова во время Второй мировой войны и Крымской войны.
Профессор также заявляет, что у России имелась в Крыму крупная военно-морская база. Из-за чего официальная Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса.
"Многие крупные европейские страны давно устали от экономических санкций, введённых против России из-за Крыма, - объясняет профессор. - А напряжённость вокруг полуострова может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией".

Несерьёзные заявления

Напомним, ранее руководитель "представительства" украинского лидера в Крыму Антон Кориневич сообщил о том, что Киев работает над планом "возвращения" полуострова в состав Украины. При этом силовой вариант не рассматривается. Для разработки стратегии даже создадут специальную рабочую группу.
Это, кстати, далеко не первые заявления из Киева о планах по "возвращению" региона. На это же указал и член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Комментируя заявления "представителя" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, сенатор тонко поддел украинские власти.
"Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут", - отметил собеседник RT. Он же указал на "мантры" меняющихся украинских руководителей о полуострове: "Крым украинский", "мы его вернём". Но на деле никаких шагов не предпринимается.
По мнению сенатора, то, что полуостров никогда не вернётся обратно в состав Незалежной, понимают хорошо все. И заявления, звучащие из Киева, только усмешку и вызывают.
"Это совершенно несерьёзные заявления", - уверен сенатор. И отметил, что Незалежной сейчас "нужны реальные политики", заинтересованные в восстановлении отношений между Москвой и Киевом.
Сенатор также подчеркнул, что при этом "тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня".

А что говорят в Сети

"Крым был аннексирован Украиной и вернулся домой. Apple всё верно указала", - иронизирует @warlocktlt в комментариях в Twitter.
"Да ну, неужели хоть до них дошло, чей Крым", - пишет @OtCGuXe7bc3bXFC.
"После того как Apple признала Крым частью России, на Украине рухнули продажи 5-го айфона", - саркастически добавляет @IV1985K.

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