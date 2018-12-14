"На Украине "вышиванку" вытесняет форма СС "Галичина", а шевроны ВСУ — СС "Мертвая голова" - соцсети реагируют на оправдания украинского десантника

Пока командование ВСУ публикует оправдания своего солдата, пользователи соцсетей пророчат Украине форму СС. "На Украине "вышиванку" вытесняет форма СС "Галичина", а шевроны ВСУ — СС "Мертвая голова", - так пишут комментаторы в соцсетях.

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало у себя на странице оправдательный комментарий украинского десантника, у которого заметили шеврон танковой дивизии СС "Мёртвая голова" на фотографии с главой Украины Петром Порошенко.

"Хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомлённости, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность", - вот так прокомментировал ситуацию украинский солдат, который носил нацистскую символику.

Кроме того, украинское командование поделилось видеозаписями, которые сняли сослуживцы неосведомленного солдата, они осудили его поступок.

Большинство пользователей Сети не верят, что украинец – такой простак, и считают лицемерным оправдание командования ВСУ.

Ранее президент Порошенко опубликовал в фейсбук фотографию с украинскими десантниками. Бдительные пользователи у одного из них заметили шеврон танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

На Украине «вышиванку» вытесняет форма СС «Галичина», а шевроны ВСУ — СС «Мертвая голова»



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Посмотрел телеканал "Звезда". Нет никаких сомнений, что 3-я танковая бригада СС " Мёртвая голова" под командованием П.Порошенко скоро будет брать Москву. Значки с эмблемой дивизии командиры пока скрывают под эмблемами Украины...

А вы говорите Чичерина наркоманка! — Броненосец впотёмках (@Bronenosecnight) 12 декабря 2018 г.