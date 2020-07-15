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"На Украине постоянно вспышки в головах": Эксперты оценили "угрозу" Крымскому мосту

15 июля 2020, 18:00  •  23 • Политика
Эксперты оценили сообщение о тревожной активности у Крымского моста, которая, вероятно, может представлять угрозу. "На Украине постоянно вспышки в головах", - заметил военный эксперт Игорь Коротченко.
Накануне издание "Репортёр" сообщило о том, что с территории Украины осуществляется мощная радиоэлектронная активность. Волны, заглушающие радиосигнал, по версии экспертов, призваны заглушить российские системы ПВО. Необычный всплеск активности был зафиксирован со спутника. При этом, напоминают СМИ, Крымский мост, который не раз становился объектом воинственной критики Киева, защищён многоуровневой системой противовоздушной обороны.
Царьград обратился к военным экспертам с просьбой оценить эту информацию и то, насколько опасной может быть такая активность.
Главный редактор журнала "Арсенал отечества", военный эксперт Виктор Мураховский ответил коротко: "Подтверждений нет, а слухи я не комментирую".
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поддержал коллегу в этом вопросе.
"Это какое-то неквалифицированное сообщение", - отметил он, указывая на отсутствие каких-либо подтверждённых источников информации.
Эксперт отметил, что, когда есть комментарий какого-то официального лица, дать свою личную профессиональную оценку можно, но в этом случае информация на уровне слухов.
"Вспышка какая-то… На Украине постоянно вспышки в головах. Это из серии "выпал град - кто виноват?" - отметил Коротченко.

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