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"На Украине обещали сделать Крым безлюдным": Поклонская о планах Киева на полуостров

07 декабря 2019, 12:39  •  185 • Политика
Наталья Поклонская выступила на Международной конференции в Сербии. "Во время референдума различные украинские политики называли крымчан "предателями" и заявляли, что сделают Крым "безлюдным".
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с речью на Международной конференции в Сербии. Политик рассказала о том, как Украина на самом деле относится к полуострову.
По словам Поклонской, в Киеве прекрасно знают, что большинство жителей Крыма проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. И осознание этого факта вызывает нескрываемую ненависть украинских радикалов к жителям полуострова.
"Во время референдума различные украинские политики называли крымчан "предателями" и заявляли, что сделают Крым "безлюдным", - напомнила Наталья Поклонская.
Она добавила, что Украина сама сделала всё, чтобы оттолкнуть от себя 2,5 миллиона крымчан. Речь идёт о энергетической, водной, продовольственной, транспортной и прочих блокадах Крыма.
"Ни одна страна на планете не имеет права быть тюрьмой для народов. Попытки оспорить результаты крымского референдума - это попытки врать самим себе и отрицать очевидное: так хотел народ, и он сделал свой выбор", - подчеркнула Наталья Поклонская.

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