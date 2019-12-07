"На Украине обещали сделать Крым безлюдным": Поклонская о планах Киева на полуостров

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с речью на Международной конференции в Сербии. Политик рассказала о том, как Украина на самом деле относится к полуострову.

По словам Поклонской, в Киеве прекрасно знают, что большинство жителей Крыма проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. И осознание этого факта вызывает нескрываемую ненависть украинских радикалов к жителям полуострова.

"Во время референдума различные украинские политики называли крымчан "предателями" и заявляли, что сделают Крым "безлюдным", - напомнила Наталья Поклонская.

Она добавила, что Украина сама сделала всё, чтобы оттолкнуть от себя 2,5 миллиона крымчан. Речь идёт о энергетической, водной, продовольственной, транспортной и прочих блокадах Крыма.