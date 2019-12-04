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"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем

04 декабря 2019, 09:54  •  226 • В мире
Солист группы "Грибы" заступился за "типичное донбасское быдло" в интервью Юрию Дудю. Бардаш заявил, что вырос среди этих людей. Может быть, они не такие культурные, как в столице, но они привыкли всю жизнь тяжело работать. Ситуацию на Украине Бардаш охарактеризовал фразой "беспредел" и напомнил, что русскоговорящих людей лишают их языка.
Солист группы "Грибы" Бардаш дал большое интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю. В нём Бардаш рассказал о своём отношении к происходящему на Украине и заступился за людей Донбасса. Рэпер заявил, что жители этого региона всегда тяжело работали, а теперь их лишают своего языка. При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос, как относится к ЛНР. Бардаш заявил, что он в первую очередь думает о людях, среди которых он вырос.
"Я наблюдаю максимальный беспредел в этой стране. Часто слышу "типичное донбасское быдло", но я знаю, что это "типичное донбасское быдло" работает. Они всегда работали. И их жизнь - работа. Да, они лютые, может быть, не такие культурные, как в столице. Не знают слов "лол" и тому подобного [брань]. Но кто-то молится, а для кого-то работа - это молитва", - считает Бардаш.
Он напомнил Дудю, что на Украине 60% жителей - русскоговорящие. При этом в стране пытаются запретить русский язык.
"Чувствуется жёсткое давление на этих людей. Как что-то сказать, ты сразу сепаратист, сразу ватник. Они понапридумывали столько этих странных слов. Я глубоко в эту [брань] не влезаю. Происходит травля людей", - подытожил Бардаш.

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