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"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США

06 июня 2019, 05:54  •  57 • В мире
Американский профессор Роберт Легвольд на днях высказал предположение, что конфликт России и США может перейти в "горячую фазу" на территории Украины. "Это наименее выгодный для США регион: здесь американцев будут рвать, как в Ираке", - считает военный эксперт Константин Сивков.
Роберт Легвольд на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы высказал предположение, что если Россия и США всё-таки сойдутся в глобальной битве, то она произойдёт не на Ближнем Востоке, а в Европе - к примеру, на Украине или в другом регионе "между НАТО и Россией", возможно, в Белоруссии.
Военный эксперт Константин Сивков с таким прогнозом профессора Легвольда не согласен. Прямое столкновение между двумя странами вообще представляется ему маловероятным, но если уж оно и случится, то подальше от российских границ - в Сирии, Венесуэле или в том же Приднестровье.
Территория Украины имеет общую границу с Россией, и российская армия будет иметь дополнительное преимущество с точки зрения коммуникационного обеспечения, чего не скажешь про армию США.
"Украина традиционно воспринимается как наша земля. И когда здесь появляется американский сапог, который тем более начинает воевать с Россией, это поднимает моральный дух граждан России и военнослужащих, которые американцев будут рвать не хуже, чем их рвали в Афганистане и Ираке", - сказал Константин Сивков в беседе с журналистом газеты "Взгляд".
Также, считает эксперт, необходимо учесть и тот факт, что на Украине есть серьёзная пророссийская диаспора. И речь идёт не о Донецкой и Луганской республиках, а о тех территориях, которые контролируют киевские власти.
"Киевская хунта не очень надёжно сидит, она держится на штыках боевиков, националистов, а их немного", - считает Сивков.
Ещё сложнее для американцев будет вести военные действия на землях Белоруссии: местные жители сразу вспомнят про партизанскую войну, так что американцам будет ещё хуже, "чем фашистам в 1943 году", - заключил эксперт.

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