"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских маневров в Азовском море

Украина провела учения в Азовском море. Сценарий маневров повторял инцидент в Керченском проливе, только русских и украинцев поменяли местами. "На учениях мы все Арнольд Шварценеггер из фильма "Коммандо", - оценили в соцсетях фото и видео с учений.

Украинские пограничники совместно с ВСУ провели учения в Азовском море, повторяющие сценарий инцидента в Керченском проливе, где русских и украинцев поменяли местами. Фото и видео с маневров оценили в соцсетях.

На кадрах можно увидеть украинский бронекатер, который зачем-то разукрасили в цвет хаки. Украинские моряки сразу встают в эффектные позы, когда на них наезжает камера. Один стреляет из пулемета куда-то в густой туман. После этого бронекатер возвращается в порт.

"А катер в цвет хаки покрасили, чтобы он в лесу мог спрятаться, если что?" - пишут люди в комментариях. "На учениях мы все Арнольд Шварценеггер из фильма "Коммандо", - комментируют фото и видео с учений пользователи Twitter.

Примечательно, что комментарии на YouTube к видеоролику с учений отключены, но при этом возможность поставить "лайк" и "дислайк" оставлена.

На сайте Госпогранслужбы Украины сообщается, что по сценарию учений украинские моряки должны были задержать судно, вторгшееся без разрешения в территориальные воды страны и начавшее совершать опасные маневры, отказываясь исполнять требования пограничников. Это подозрительно похоже на инцидент в Керченском проливе, только судно-нарушитель было украинским, а задерживали его российские моряки.