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"На тяжелые работы или смертная казнь": Зеленскому предложили отправить Порошенко не только в тюрьму

28 февраля 2019, 10:24  •  13 • Политика
После публикации предвыборного штаба кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского о том, что один из участников "гонки", "несомненно, сядет в тюрьму" за воровство в течение последних пяти лет, в Сети решили, что речь идет как раз о главе государства Петре Порошенко. После этого интернет-пользователи предложили Зеленскому отправить Порошенко не только в тюрьму. "На тяжелые работы или смертная казнь", - заявили в Сети, отметив, что не желают кормить никого за решеткой.
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского опубликовал в Facebook заявление о том, что один из участников "гонки" за высший государственный пост в стране, "несомненно, сядет в тюрьму".
В перечне прегрешений - хищениях в Укроборонпроме, а после и снятие с себя ответственности нынешней украинской власти за незаконное обогащение.
"Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня - о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и другие, в разы больше, - указывается в сообщении предвыборного штаба. - То есть за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно".
Там же звучат обвинения не только в воровстве у своего же народа и военных, но и в ведении войны.
"Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, в армии, воюет", - перечисляется в заявлении.
Зеленский, судя по сообщению его предвыборного штаба, решил "ходить с козырей" и сразу засадить одного из кандидатов за решетку, заверив электорат, что сейчас вместе с экспертами готовит "ответ клептократам", и обещая, что от ответственности не уйдет никто.
"Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!" - обыгрывая лозунг Порошенко, сообщается в предвыборном штабе.
В Сети после этого и не сомневаются, что Зеленский намерен отправить за решетку именно пока действующего президента Украины. Но предложили отправить Порошенко не только в тюрьму.
"На тяжелые работы или смертная казнь", - говорит в ответ на заявление в Facebook Ленуля Светлая, уточнив, что она не хочет никого кормить за решеткой.
О смертной казни для действующих властей страны пишут и другие украинцы.
"А может для начала вернуть смертную казнь? Для начала за преступления против страны и народа", - считает Мария Багняк.

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