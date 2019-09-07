"На том месте, где я сидел недавно, может полететь Вышинский" - журналист Кремлёвского пула

"Тушка", которая привезла в Киев украинских задержанных и которая должна увезти в Москву российских, - самый обычный самолёт специального лётного отряда "Россия", - рассказал о спецборте, который приземлился в киевском аэропорту Борисполь несколько минут назад, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов у себя в телеграм-канале "Пул3". - Например, мы на нём регулярно летаем в командировки вместе с делегациями".

Журналист кремлёвского пула предположил, что на том месте, на котором недавно сидел он сам, мог бы лететь и украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по террористической статье на 20 лет, но также включенный в обменные списки.

"Получается, что на том месте, где я сидел недавно, сейчас мог лететь Сенцов, а скоро может полететь Вышинский, - пишет Смирнов. - И стюардессы те же, и тот же экипаж лётчиков.

Причудливая штука жизнь".

Впрочем, судя по данным источника ТАСС в российских силовых структурах, спецборт прибыл в Киев пустым.