Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы &qu...
Официальное беспамятство. Почему Болгария предаёт Россию
"Наносят наибольший ущерб": Немецкий политик рассказал, по какой отрас...
Что не так с этим обменом
Главная / Политика

"На том месте, где я сидел недавно, может полететь Вышинский" - журналист Кремлёвского пула

07 сентября 2019, 13:09  •  125 • Политика
Спецкор Дмитрий Смирнов, который входит в Кремлёвский пул, в соцсети припомнил, как спецбортом, который сейчас приземлился в Борисполе, чтобы забрать российских граждан, отобранных для обмена с Москвой, регулярно летает в командировки он сам. "На том месте, где я сидел недавно, может полететь Вышинский", - предположил журналист. Источник уточняет, что борт прилетел в Киев пустым.
"Тушка", которая привезла в Киев украинских задержанных и которая должна увезти в Москву российских, - самый обычный самолёт специального лётного отряда "Россия", - рассказал о спецборте, который приземлился в киевском аэропорту Борисполь несколько минут назад, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов у себя в телеграм-канале "Пул3". - Например, мы на нём регулярно летаем в командировки вместе с делегациями".
Журналист кремлёвского пула предположил, что на том месте, на котором недавно сидел он сам, мог бы лететь и украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России по террористической статье на 20 лет, но также включенный в обменные списки.
"Получается, что на том месте, где я сидел недавно, сейчас мог лететь Сенцов, а скоро может полететь Вышинский, - пишет Смирнов. - И стюардессы те же, и тот же экипаж лётчиков.
Причудливая штука жизнь".
Впрочем, судя по данным источника ТАСС в российских силовых структурах, спецборт прибыл в Киев пустым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
06 сентября 2019, 20:54
"Был в списке, но…": Киев не отдает России пленного танкиста Гаджиева
06 сентября 2019, 20:54
Лечится от агрессии или алкоголизма? В машине Зеленского обнаружили необычное лекарство
07 сентября 2019, 03:24
Большой улов во время обыска в ФБК Навального: Найдены тысячи пустых направлений наблюдателей от КПРФ - источник
07 сентября 2019, 13:09
С минуты на минуту: Вышинский вылетает из Киева в Москву
07 сентября 2019, 09:54
"Не много причин рассматривать": США объяснили отказ от покупки новейших российских ракет
07 сентября 2019, 09:54
"Наносят наибольший ущерб": Немецкий политик рассказал, по какой отрасли Германии ударили российские санкции
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны ...
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
07 сентября 2019, 06:39
Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-бол...
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора...
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее призыва вернуть Крым Украине
05 сентября 2019, 05:54
"Созданное из ничего государство с выдуманным языком": Израильский дипломат - об Украине
05 сентября 2019, 09:09
Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД
31 августа 2019, 21:54
Где разорвало ствол индийского танка T-90
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 31 августа в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.