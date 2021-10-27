Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная / Политика

"На такое ещё никто не решался": Захарова откровенно высказалась об информационной войне

27 октября 2021, 14:00  •  79 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала принятие французскими властями доктрины о войне за информационное влияние в интернете.
Во Франции военные представили новую доктрину "Информационная борьба за влияние". Министр обороны страны Флоранс Парли прямым текстом заявила об этом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Франция таким образом официально милитаризирует соцсети, используя пропагандистские приёмы. В доктрине, представленной Минобороны республики, расписаны цели и типы операции в информсреде, там речь идёт о сознательных манипуляциях в социальных сетях, отмечает дипломат.
Она отметила, что так открыто говорить об информационной войне ещё никто не решался.
Захарова также сказала, что если французская газета Libération или французские институты будут говорить о "фабрике троллей" или "манипулировании" со стороны русских СМИ, то МИД будет советовать "обращаться во французское же военное ведомство за картами инфоминных полей".
Также Захарова задалась вопросом о том, как воспримут такое заявление французов "цифровые гиганты" и ОБСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





79
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 01:10
"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турцией, а не перед Россией
27 октября 2021, 08:45
Молдавия затаилась в ожидании шагов от "перепуганного "Газпрома": Хитрый план Кишинёва раскрыт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
26 октября 2021, 02:25
Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России
23 октября 2021, 17:15
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хорошей новостью?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.