"На такое ещё никто не решался": Захарова откровенно высказалась об информационной войне

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала принятие французскими властями доктрины о войне за информационное влияние в интернете.

Во Франции военные представили новую доктрину "Информационная борьба за влияние". Министр обороны страны Флоранс Парли прямым текстом заявила об этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Франция таким образом официально милитаризирует соцсети, используя пропагандистские приёмы. В доктрине, представленной Минобороны республики, расписаны цели и типы операции в информсреде, там речь идёт о сознательных манипуляциях в социальных сетях, отмечает дипломат.

Она отметила, что так открыто говорить об информационной войне ещё никто не решался.

Захарова также сказала, что если французская газета Libération или французские институты будут говорить о "фабрике троллей" или "манипулировании" со стороны русских СМИ, то МИД будет советовать "обращаться во французское же военное ведомство за картами инфоминных полей".

Также Захарова задалась вопросом о том, как воспримут такое заявление французов "цифровые гиганты" и ОБСЕ.