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"На своей территории": В Кремле ответили на возмущение Японии из-за работ у Курил
29 июня 2020, 09:00 • 81 • В мире
В Кремле ответили на претензии Японии из-за проведения исследовательских работ в Охотском море в районе Курил. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на эти претензии. Он заявил, что наша страна имеет право проводить любые работы "на своей территории".
В Кремле ответили на претензии правительства Японии. Там протестовали из-за геолого-разведочных работ в Охотском море у островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японское правительство сделало Москве представление из-за работ.
"Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырём северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", - сообщает "РИА Новости".
При этом Россия заранее предупреждала японскую сторону о готовящихся работах. В Кремле отметили, что это наше законное право. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мы действуем "на своей территории".
"В данном случае Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований", - подчеркнул Песков.
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