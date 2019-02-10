"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины

Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь не пропустил делегацию так называемой новой церкви Украины во главе со лжеепископом Павлом Юристовым. "Монахи Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне всегда стояли и будут стоять на страже Православия", - пишут в Сети.

Монастырь святой горы Афон выполнил обещание и захлопнул двери перед делегацией так называемой новой церкви Украины. Подробности сообщает Союз православных журналистов.

Ещё в январе большинство афонских монастырей в ходе голосования в Священном Киноте высказались против участия в "интронизации" украинского лжемитрополита Епифания Думенко и отказались направлять делегации в Киев по приказу Константинопольского патриарха Варфоломея. Более того, Свято-Пантелеимонов монастырь, а также монастыри Филофей и Каракал пообещали закрыть свои двери, если к ним приблизится делегация лжецеркви Украины.

И Свято-Пантелеимонов монастырь полностью сдержал своё слово. В пятницу, 8 февраля, на святую гору Афон прибыла делегация так называемой новой церкви Украины во главе со лжеепископом Павлом Юристовым. Однако Свято-Пантелеимонов монастырь захлопнул перед раскольниками ворота и не пустил их на свою территорию.