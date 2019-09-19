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"На столике Вселенского патриарха всегда стоит портрет американского президента": Малофеев о нюансах с украинским томосом
19 сентября 2019, 17:39 • 158 • Политика
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев, комментируя будущее заседание Архиерейского собора Элладской Православной Церкви, на котором будет рассмотрена проблема предоставления автокефалии Украине, указал на некоторые нюансы с томосом. В частности, он отметил, что "влияние американцев в Фанаре, во Вселенском патриархате абсолютно тотально". "На столике Вселенского патриарха всегда стоит портрет американского президента", - заметил Малофеев.
В прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале подняли тему украинского томоса. Напомним, уже в октябре пройдет заседание Архиерейского собора Элладской Православной Церкви, на котором будет рассмотрена проблема предоставления автокефалии Украине.
Ранее один из очень влиятельных греческих митрополитов - митрополит Пирейский Серафим - выступил против предоставления автокефалии лжецеркви Украины. До этого его официальное заявление было опубликовано 21 января 2019 года в греческой газете Vima orthodoxias. Иерарх Элладской Православной Церкви предупреждает в нем, что признание так называемой новой церкви Украины является неканоническим. Оно приведет лишь к великой схизме в Православном мире.
Священники и миряне Греции собрали подписи в поддержку митрополита Серафима, а на Фанаре (в Константинопольской патриархии) его теперь обвиняют в поддержке Русской Православной Церкви и "систематическом укреплении российского арсенала".
Заместитель главы ВРНС, председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл", председатель совета директоров Группы компаний "Царьград" Константин Малофеев также принял участие в программе и, отвечая на вопрос ведущего о сложившейся ситуации, сначала дал небольшой ликбез для тех, кто не в теме происходящих событий.
"Вопрос сложный. И я думаю, что не все хорошо понимают, что такое сейчас Вселенское Православие, сколько там Церквей. Чтобы понять, что такое томос, я бы хотел коротко сказать: православных в мире порядка трехсот миллионов. Половина из них относится к нашей Русской Православной Церкви. Но в количестве Церквей, не людей, верующих в христианство, а Церквей, большинство - греческие, - пояснил Константин Малофеев. - Всего существует четырнадцать Церквей. Из них шесть Церквей возглавляются (и возглавляются исторически) греками, пять славянских, и существуют Грузинская, Румынская и Антиохийская, которая была греческая, но там сейчас Патриарх араб по национальности. И существует некое эллинское единство. Это эллинское единство не раз демонстрировало свою солидарность последние десятилетия. Поэтому позиция очень уважаемого митрополита Пирейского Серафима, к сожалению, не является позицией большинства архиереев Элладской Церкви".
Как уточнил заместитель главы ВРНС, "Элладская Церковь - это самостоятельная Церковь".
"Во главе нее стоит Архиепископ Иероним. Она самостоятельна от Константинопольского патриархата, но у них есть так называемые "новые территории" на севере Греции, где у них существуют хозяйственные и другие вопросы - кадровые, которые они должны между собой обсуждать, - уточнил Константин Малофеев. - По этой причине Элладская Церковь зависима сколько-то от Константинополя. Плюс к этому существует греческая солидарность".
Он обратил внимание на тот факт, что "вопрос о томосе, который для нас и перед лицом Вечности, перед лицом Церкви как Небесного института, является таким важным и чрезвычайно мировоззренческим, с точки зрения политики сейчас вот этой Элладской Церкви, которая собирается в октябре, выглядит как некий размен с Константинопольским патриархатом".
Константин Малофеев подчеркивает, что если Элладская Церковь все же признает украинских раскольников, то "это будет первая Церковь" (из числа автокефальных Поместных Церквей, помимо Константинопольского патриархата - ред.).
"До сей поры, несмотря на греческую солидарность, никто не признал. Более того, Александрийский Патриарх, Тринадцатый апостол, Судия Вселенной, как звучит его официальный титул, приезжал в Одессу и служил там с Агафангелом, митрополитом Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) и заявлял о том, что это - единственная Церковь, - обратил особое внимание гость программы. - Поэтому если в октябре произойдет то, о чем мы сейчас говорим, это будет очень печально".
На уточняющий вопрос: "Каковы шансы, что вопросы Вечности перевесят тарифы?", заместитель главы ВРНС ответил:
Он указал на то, что очень важно понять один момент: "Мы устояли, а они потом к нам вернулись". Именно поэтому, как полагает заместитель главы ВРНС, "не нужно обращать внимания на то, как это ни будет прискорбно, если эти политические греческие мотивы заставят их признать".
Впрочем, есть в ситуации с украинским томосом и еще один важный политический нюанс.
"Серьезно?" - не поверил этому ведущий.
"Кто там был, может подтвердить", - с улыбкой ответил Малофеев.
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