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"На самом деле он Сергей Шойгович": Вассерман раскрыл "семейную тайну" министра обороны

02 августа 2021, 18:50  •  43 • Политика
Анатолий Вассерман неожиданно для всех раскрыл "семейную тайну" министра обороны России Сергея Шойгу. По словам эрудита, на самом деле политика зовут Сергей Шойгович Кужугет, но при выдаче документов произошла ошибка.
Политический эксперт, постоянный участник интеллектуальных игр на телевидении Анатолий Вассерман прокомментировал недавний конфуз с повесткой, присланной Сергею Шойгу из украинского суда. По словам эксперта, шансы на "выдачу" русского министра Украине "пренебрежимо малы", в то время как шансы, например, на выдачу России олигарха Коломойского значительно выше.
Об этом Вассерман заявил в беседе с Царьградом, заодно раскрыв одну любопытную деталь из биографии министра обороны России. Оказывается, его отчество вовсе не Кужугетович, как принято считать.
"Кстати, что касается Сергея Шойговича Кужугета, на самом деле, как ни странно, именно так. Это паспортист, выдававший документы его отцу, просто не знал, что в Туве принято называть сначала фамилию, а потом имя, и записал…", - объяснил эрудит. Он уточнил, что "Шойгу" было отчеством будущего министра, поскольку у тувинцев вообще изначально не было фамилий.
Так что, на самом деле, Сергей Шойгович Кужугет. Но он этим, насколько я могу судить, не заморачивается. И его дочка тоже носит фамилию Шойгу,
- добавил Вассерман.
Как бы то ни было, министр обороны России мог явиться в Мариуполь только в сопровождении группы своих подчинённых, отметил эксперт: "Так, примерно пары десятков дивизий".

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