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"На самом деле это…": Китай указал американцам на обидную ошибку

08 июля 2021, 05:30  •  161 • В мире
Американские исследователи заявили, что на спутниковых снимках китайской провинции есть более сотни ракетных шахт. Однако в КНР моментально разбили эту военную сенсацию США.
Калифорнийские учёные заявили, будто в китайской провинции Ганьсу имеется более сотни ракетных шахт. Свои выводы исследователи сделали на базе спутниковых снимков. Версия была обнародована газетой Washington Post.
Однако эту сенсацию о строительстве десятков ракетных шахт развенчали китайские военные специалисты. В частности, в издании "Жэньминь жибао" даётся объяснение, что же это на самом деле.
Оказывается, что на спутниках были замечены не шахты для ракет с ядерными боеголовками, а фундаменты под ветряные генераторы.
К тому же, пояснил один из китайских экспертов, для запуска ракет "Дунфэн-41" не нужна стационарная пусковая установка. Они запускаются с помощью мобильной пусковой установки.
"На днях американские СМИ предположили, что по данным коммерческих спутниковых снимков эксперты пришли к выводу, что в Юмэне в провинции Ганьсу строят 119 шахт для межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле эти "ракетные шахты" являются фундаментами для ветрогенераторов", - говорится в публикации "Жэньминь жибао".

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