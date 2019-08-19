"На Россию повесят всё - и убийство Кеннеди, и межпланетную агрессию": Зачем британцы нашли "русские танки" под Иловайском

В Британии якобы нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском. В частности, как пишет The Guardian со ссылкой на исследовательскую группу Forensic Architecture, "доказательства" участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года запечатлены даже со спутника.

Как сообщает "Эхо Москвы", "исследование" основано на анализе видео, которое было размещено в интернете во время боев под Иловайском. Многие эксперты усомнились в истинности приведённых "доказательств".

Чтобы винить Россию

Ополченец ДНР, блогер, поэт Павел Кухмиров полагает, что подобный вброс нужен Западу, чтобы опять обвинять Россию.

Он подчеркнул, что если бы по Иловайску прошлась танковая колонна, то город выглядел бы несколько иначе.

"Когда я там был, город был откровенно ушатан. Но что собой представляет танковая бригада? Я видел, и есть у меня подозрение, что, если бы она по этому городу проехалась, он бы выглядел несколько иначе", - подчеркнул Павел Кухмир.

Боец добавил, что так называемые расследователи, если бы имели действительные доказательства, могли бы их предъявить миру, а не делать вбросы в СМИ.

"Вот когда покажут, тогда будем обсуждать. Я сейчас могу сказать, что я нашёл доказательства того, что Борис Джонсон - внебрачный сын Клары Цеткин или что он в юном возрасте участвовал в убийстве Кеннеди... Я ещё не такое могу сказать, у меня фантазии хватит. Но вопрос же в другом: нашли - покажите. А если они в очередной раз скажут: "Мы нашли, показывать никому не будем, но пусть Россия признает себя виновной". То всё становится понятно", - заметил Кухмиров.

Он объяснил, что отсылки на некие видео из интернета, на некие спутниковые снимки не являются правдоподобными доказательствами. "Доказательства" виновности России могут появляться хоть несколько раз на дню, указал он, но заслуживают ли они доверия?

"Я не знаю, что это за снимки, но это большого значения не имеет. Если Россия позволит себе дипломатически проиграть, отдать Украине под любым соусом это дипломатическое поражение, на неё повесят не только эти сфотографированные танки, на неё и убийство Кеннеди повесят, и межпланетную агрессию, и то, что сделал Наполеон. На неё повесят всё. И будут появляться каждый день разные доказательства приблизительно такого же уровня. И Россию даже не будут спрашивать, признаёт она вину, не признаёт она вину. Это будет на неё вешаться автоматически. Так устроен наш замечательный мир. И так устроено англосаксонское правосознание", - подчеркнул блогер.

"Танцы в чулках"

Военкор Дмитрий Стешин ранее также указал, что уровень британского "расследования" о боях под Иловайском вызывает сомнения. Он уточнил, что помощь представителям Forensic Architecture оказывала организация "Бэллингкэт", ранее не раз попадавшаяся на вбросах и фейках.

"Её партнёр-расследователь на Украине танцует в женских чулках и туфлях", - иронично напомнил спикер.

Он подчеркнул, что британцы крайне символично, как раз в годовщину боёв под Иловайском, выбрали время для публикации своего вброса. Для украинской стороны - это чуть ли не подарок - новые обвинения против России.

"Победить этим в войне невозможно, они в своём сознании зачастую не разделяют виртуальные войны и войны реальные. С войной реальной на Земле, конечно, ничего утешительного там нет. Ну, приходится побеждать Россию в сети интернет", - подчеркнул он.

"Информационная истерика"

Военный репортёр Семён Пегов в комментарии Царьграду ранее отмечал, что новое британское расследование - "очередная информационная истерика", которая связана с очередным витком напряжения в Донбассе, и это очередной сигнал к тому, что никакого мира с приходом Зеленского не планируется.

"На самом деле повестку формирует отнюдь не украинское правительство и её президент, а как раз военные советники из Британии, из стран НАТО и США. Британия как раз одну из ведущих ролей на передовой играет. В том, что касается планирования операций, диверсионных операций на территории ДНР. Я думаю, что это очередная информационная диверсия, которая направлена лишь на то, чтобы отвлечь внимание от неких собственных, возможно, готовящихся операций, которые, может быть, состоятся в ближайшее время", - выразил своё мнение Пегов.