"На "Яндекс.Кошелек" перестали подавать": Иск Бабченко на 14 страниц в ЕСПЧ обсуждают в Сети

ЕСПЧ подтвердил информацию о получении 14-страничного иска Аркадия Бабченко. Как считают пользователи Сети, новый инфоповод позволит журналисту получить новые пожертвования.

Европейский суд по правам человека получил иск журналиста Аркадия Бабченко против Российской Федерации. Об этом заявила пресс-служба ЕСПЧ.

"Мы подтверждаем, что суд получил обращение господина Бабченко", - отметили представители суда*.

Напомним, летом 2018 года украинские СМИ сообщили об "убийстве" в Киеве Аркадия Бабченко. Однако позднее выяснилось, что нападение было инсценировано правоохранителями Украины. Как утверждает Киев, российские власти якобы планировали ликвидировать журналиста.

На ситуацию уже отреагировал публицист Армен Гаспарян.

"Бабченко подал в ЕСПЧ иск против России. На 14 страниц. Среди претензий: попытка его убийства, травля, уголовные дела, слежка, избиения оппозиционеров и удушение свободы слова", - иронично написал он в Twitter.

Остальные пользователи также не прошли мимо столь "знаменательного события", пошутив про то, что поток пожертвований на счета Бабченко начал иссякать.

«На "Яндекс.Кошелек" перестали подавать. Нужно искать новые пути заработать", - пошутил один из комментаторов.

"Из 14 страниц 13 с реквизитами", - добавил второй.

Граждане также не исключили, что ЕСПЧ встанет на сторону журналиста, поэтому они советуют властям России выйти из Совета Европы окончательно и не исполнять решение суда.

"И самое интересное: иск Бабченко ЕСПЧ удовлетворит в полном объеме", - подчеркнули они.

"Да сколько будем терпеть и состоять в их СЕ и ОБСЕ... Выходить нужно, и никаких отговорок", - резюмировали в соцсетях.

* РИА Новости