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"На "Эхе" своя атмосфера": Рыжков связал скупку туалетной бумаги с "генетической памятью" о Чернобыле
19 марта 2020, 10:35 • 63 • Политика
Политик Владимир Рыжков на радио "Эхо Москвы" прокомментировал скупку туалетной бумаги на фоне эпидемии коронавируса, связав её с "генетической памятью" о Чернобыле. "На "Эхе" своя атмосфера", - комментируют в Сети.
На радио "Эхо Москвы" политик Владимир Рыжков связал массовую скупку туалетной бумаги на фоне эпидемии коронавируса с "генетической памятью" о Чернобыле. Заявление вызвало недоумение пользователей Сети.
Речь идёт об истерии, охватившей западные страны. В связи с эпидемией коронавируса люди начали массово скупать упаковки с туалетной бумагой, причём без особых на то оснований. В Австралии это уже привело к дефициту товара. В России также отмечено несколько случаев, однако они не носили массовый характер и являются скорее исключением.
Однако политику быстро напомнили, что он "немного" попутал страны. "На "Эхе" своя атмосфера", - комментирует Telegram-канал "Люди и звери".
Напомним, что один из сотрудников "Эха Москвы" уже пытался запустить фейк о коронавирусе на своей странице в Twitter. Он написал о том, что в московских сетевых супермаркетах якобы творится безумие и вакханалия. Правда, подкрепить свои слова он почему-то решил фотографией из Турции.
Скриншот Telegram-канала "Люди и звери"
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