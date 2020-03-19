"На "Эхе" своя атмосфера": Рыжков связал скупку туалетной бумаги с "генетической памятью" о Чернобыле

На радио "Эхо Москвы" политик Владимир Рыжков связал массовую скупку туалетной бумаги на фоне эпидемии коронавируса с "генетической памятью" о Чернобыле. Заявление вызвало недоумение пользователей Сети.

Речь идёт об истерии, охватившей западные страны. В связи с эпидемией коронавируса люди начали массово скупать упаковки с туалетной бумагой, причём без особых на то оснований. В Австралии это уже привело к дефициту товара. В России также отмечено несколько случаев, однако они не носили массовый характер и являются скорее исключением.

Здесь не столько о генетической памяти о Чернобыле, - решил порассуждать на тему Рыжков.

Однако политику быстро напомнили, что он "немного" попутал страны. "На "Эхе" своя атмосфера", - комментирует Telegram-канал "Люди и звери".

Напомним, что один из сотрудников "Эха Москвы" уже пытался запустить фейк о коронавирусе на своей странице в Twitter. Он написал о том, что в московских сетевых супермаркетах якобы творится безумие и вакханалия. Правда, подкрепить свои слова он почему-то решил фотографией из Турции.

Скриншот Telegram-канала "Люди и звери"