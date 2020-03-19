Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Путин отправил прокуроров в магазин
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Главная / Политика

"На "Эхе" своя атмосфера": Рыжков связал скупку туалетной бумаги с "генетической памятью" о Чернобыле

19 марта 2020, 10:35  •  63 • Политика
Политик Владимир Рыжков на радио "Эхо Москвы" прокомментировал скупку туалетной бумаги на фоне эпидемии коронавируса, связав её с "генетической памятью" о Чернобыле. "На "Эхе" своя атмосфера", - комментируют в Сети.
На радио "Эхо Москвы" политик Владимир Рыжков связал массовую скупку туалетной бумаги на фоне эпидемии коронавируса с "генетической памятью" о Чернобыле. Заявление вызвало недоумение пользователей Сети.
Речь идёт об истерии, охватившей западные страны. В связи с эпидемией коронавируса люди начали массово скупать упаковки с туалетной бумагой, причём без особых на то оснований. В Австралии это уже привело к дефициту товара. В России также отмечено несколько случаев, однако они не носили массовый характер и являются скорее исключением.
Здесь не столько о генетической памяти о Чернобыле, - решил порассуждать на тему Рыжков.
Однако политику быстро напомнили, что он "немного" попутал страны. "На "Эхе" своя атмосфера", - комментирует Telegram-канал "Люди и звери".
Напомним, что один из сотрудников "Эха Москвы" уже пытался запустить фейк о коронавирусе на своей странице в Twitter. Он написал о том, что в московских сетевых супермаркетах якобы творится безумие и вакханалия. Правда, подкрепить свои слова он почему-то решил фотографией из Турции.
Скриншот Telegram-канала "Люди и звери"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
19 марта 2020, 04:35
"Достать чернил и плакать!": Украинский МИД выразил "решительный протест" Путину
19 марта 2020, 01:35
"Как-то стыдно": Легендарный диктор Кириллов о беде ток-шоу Первого канала
19 марта 2020, 06:35
Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом
19 марта 2020, 03:35
В Кремле ответили на сообщения СМИ о возможной отставке главы ЦБ
19 марта 2020, 01:35
"Нелепые попытки": Путин раскритиковал намерения усложнить жизнь крымчанам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
17 марта 2020, 07:35
Гаага обломала «крымские мечты» Украины
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.