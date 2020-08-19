"На проспект пускают только с красно-зелёными флагам" - разоблачение Nexta в одном видео

Корреспондент Царьграда Андрей Трой в эти минуты освещает протестную акцию в белорусской столице. После протестной недели в эти дни накал страстей слегка поугас. Как говорится в телеграм-канале Царьграда, хоть протест оппозиции продолжается, но уже вяло и малочисленно.

На видео с места событий запечатлено, что небольшая группа людей с бело-красно-белыми флагами стоит на тротуаре проспекта Независимости.

В то же время одиозный телеграм-канал Nexta live, который активно призывал к Беломайдану, сообщает, будто оппозиционеров не пропускают на проспект.

"На проспект Независимости, который полностью перекрыли из-за акции у стен МВД, почему-то пускают только организованную колонну с красно-зелёными флагами. Провокации? Нет, не слышали!" - говорится в сообщении.

Однако этот вброс легко разоблачить "картинкой" с места - оппозиционеры на проспекте есть, но весьма мало.

По информации корреспондента Царьграда, активисты развлекают себя песнями про Лукашенко, кричат "Уходи".

"Интеллигентные такие хипстеры, которых волнует не только свой Instagram. Как заявляют сами протестующие, они за страну переживают. Ну и заодно позируют для журналистов. Так сказать, совмещают приятное с полезным", - говорится в сообщении телеграм-канала Царьград ТВ.