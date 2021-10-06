"На поводу у истерик Украины": Глава Крыма высказался об инциденте с УЕФА

На презентации УЕФА Крым приписали Украине. Глава полуострова Сергей Аксёнов дал комментарий, сказав, что в этом случае спорт стал инструментом лживой и нечистоплотной политики.

На презентации УЕФА бренда, логотипа и слогана Евро-2024 Крым на карте Европы обозначили как часть Украины. Глава Крыма Сергей Аксёнов дал комментарий по этому поводу.

Он отметил, что в этом случае спорт стал лишь инструментом "лживой и нечистоплотной" политики.



"УЕФА, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идёт на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", - написал глава субъекта в своих социальных сетях. Он посетовал, что сейчас нет так называемого "спорта без границ", и от политики он стал неотделим.

Аксёнов подчеркнул, что в самом Крыму развиваются спортивные организации. Например, в Евпатории открыта Академия футбола Крыма.