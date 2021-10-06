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"На поводу у истерик Украины": Глава Крыма высказался об инциденте с УЕФА
06 октября 2021, 16:55 • 150 • Политика
На презентации УЕФА Крым приписали Украине. Глава полуострова Сергей Аксёнов дал комментарий, сказав, что в этом случае спорт стал инструментом лживой и нечистоплотной политики.
На презентации УЕФА бренда, логотипа и слогана Евро-2024 Крым на карте Европы обозначили как часть Украины. Глава Крыма Сергей Аксёнов дал комментарий по этому поводу.
Он отметил, что в этом случае спорт стал лишь инструментом "лживой и нечистоплотной" политики.
"УЕФА, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идёт на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет", - написал глава субъекта в своих социальных сетях. Он посетовал, что сейчас нет так называемого "спорта без границ", и от политики он стал неотделим.
Аксёнов подчеркнул, что в самом Крыму развиваются спортивные организации. Например, в Евпатории открыта Академия футбола Крыма.
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