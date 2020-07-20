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"На потерявших берега ювенальщиков нашлась управа": Малофеев о победе и одной семьи, и всей России

20 июля 2020, 18:00  •  92 • Политика
Константин Малофеев на примере победы противников ювенальной юстиции в деле конкретной семьи показал, что победила и вся Россия. "На потерявших берега ювенальщиков нашлась управа", - подчеркнул учредитель Царьграда.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" напомнил о скандале с изъятием детей из оренбургской семьи. В начале лета полиция и органы опеки фактически насильно отвезли детей в детдом на основании постановления главы района, который в качестве причины указал аварийное состояние жилья.
"Плачущих детей насильно вырвали из рук матери. Плачущих увезли. Ещё один уродливый пример того, что такое "ювенальная юстиция", которую нам годами пытаются навязать, - подчеркнул Константин Малофеев. - Но потом всё пошло не так, как это часто бывало раньше. На потерявших берега ювенальщиков нашлась управа. Благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры не только вернули детей в семью, но и возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников и рукоприкладства полицейских. Слава Богу!"
В свете последних событий мы должны понять для себя важную вещь, уверен Малофеев.
"То, что произошло в Оренбуржье, - это обновлённая Конституция в действии. Мы с вами агитировали за поправки в Конституцию. А наши оппоненты саркастически спрашивали нас, зачем они нужны. А нужны они были затем, чтобы защитить дух права. Есть Конституция, в Конституции сказано о союзе мужчины и женщины в браке, о детях. Приоритетным для детей является воспитание в семье. И вот, пожалуйста, дух права уже работает. Конституция - это норма прямого действия. Генеральный прокурор принял абсолютно правильное решение, чтобы реализовать прямое действие Конституции.
И мы видим, что это не просто восстановление справедливости. Это урок всем бездушным беспредельщикам-ювенальщикам, здоровым мужикам в погонах или вот этим "безжалостным тёткам из опеки".
Им показали: теперь ваши "ошибки" не закончатся тем, что измученных и психически надломленных детей вернут назад из детского дома. Теперь и у вас будут последствия. Да такие, что вы их не захотите. И теперь подумаете тысячу раз, перед тем как врываться домой и отбирать у матери детей.
Поэтому это очень важный прецедент, очень правильный. И я надеюсь, что сейчас законодатель начнёт приводить законы в соответствие с Конституцией, чтобы сделать невозможным навсегда подобное преступное вмешательство карательных фактически органов в жизнь семьи. Потому что как ещё назвать их действия, когда они у матери отбирают детей? Такое вмешательство впредь должно стать невозможным.
Я надеюсь, что законодатель сейчас начнёт приводить законодательство в соответствие с Конституцией, чтобы навсегда исключить подобное вмешательство карательных, по сути, органов в дела семьи.
Кстати, хорошие новости на этом не заканчиваются. Накануне стало известно, что пострадавшая от произвола семья переехала в новый дом в Орске. Жильё купили благотворители из Екатеринбурга. И это, я надеюсь, тоже добрый знак нового времени. Возрождение традиций подлинного русского меценатства".

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