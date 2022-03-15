"На полный разрыв с США не пойдёт": Политолог развенчал миф о "надёжнейшем союзнике" России

Политолог Дмитрий Солонников развенчал миф о "надёжнейшем союзнике" России - Китае. По его словам, "на полный разрыв с США он не пойдёт".

Многие рассчитывают на укрепление связей между Россией и Китаем на фоне попыток Запада задушить Москву. Однако Солонников считает, что сильно рассчитывать на дружбу с Пекином не стоит. В разговоре с Царьградом эксперт отметил, что экономика Китая тесно связана с экономикой США, поэтому ни одна из этих стран не решится на тотальный разрыв связей, как это происходит сейчас между Западом и Россией.

Солонников обратил внимание, что Китай всегда действует только в собственных интересах. Он, безусловно, может попытаться что-то себе выторговать, учитывая напряжённые отношения между Вашингтоном и Москвой, но себе во вред он точно действовать не будет. Политолог напомнил, как ранее Пекин поддержал часть банковских санкций против России и ограничил экспорт, чтобы не ссориться с западными партнёрами.

Идти на полный разрыв с США Китай не может и никогда не будет. США - главный торговый партнёр Китая. Китай - крупнейший держатель американских трежерис (казначейские облигации. - Ред.), и связь экономики Китая и США неоценима, чтобы пытаться какой-то иной сценарий рассматривать. Сложности у них будут, но договариваться они будут друг с другом,

- отметил политолог.

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