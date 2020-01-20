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"На первом месте – Путин": В Сети обсуждают распределение ролей лидеров на встрече по Ливии в Берлине

20 января 2020, 09:39  •  152 • Политика
Сегодня Президент России Владимир Путин принимает участие в международной конференции по Ливии в Берлине. Здесь состоится обмен мнениями по скорейшему прекращению боевых действий и примирению враждующих сторон. В Сети обсуждают распределение ролей лидеров стран на этой встрече. "На первом месте среди участников – Владимир Путин, - пишут пользователи вслед на немецкими СМИ. - И только в самом конце – Помпео".
Сегодня Президент России Владимир Путин принимает участие в международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Здесь уточняют: "Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса. В том числе - по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, а также примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН".
В Кремле отмечают, что ключевые договорённости будут зафиксированы в итоговом документе конференции.
Ожидается, что кроме российского лидера, в ней примут участие президент Турции Тайип Эрдоган, глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, а также представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
Тем временем Telegram-канал "Вы слушали маяк" уточняет, что встреча пройдёт в режиме максимальной закрытости. "Поэтому услышать и увидеть, как сторонники Сараджа ставят на место маршала Хафтара, - пишет канал, - не будет никакой возможности". Однако в немецкой прессе все акценты расставлены правильно, пишет источник: на первом месте среди участников – Владимир Путин, потом ливийцы, Меркель, Эрдоган, ЕС и только в самом конце – Помпео.

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