"На передовых позициях гуманитарного кризиса": Трамп посетит границу США с Мексикой

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп планирует поездку на американо-мексиканскую границу в четверг, 10 января. Глава государства отправляется туда, чтобы встретиться с людьми, находящимися "на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", добавила чиновница.

Отметим, что ранее Трамп затронул тему строительства стены на американо-мексиканской границе в одном из своих твитов. Так, президент США написал, что сооружение было решено возвести не из бетона, а из стали.

Это сделает перспективную стену более прочной и менее заметной, пояснил хозяин Белого дома. Он также отметил, что доволен данным решением и тем, что стальная стена будет "сделана в США".

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - отметила Сандерс.

К этому она добавила, что подробности касательно предстоящей поездки Трампа будут оглашены позже.