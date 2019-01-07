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"На передовых позициях гуманитарного кризиса": Трамп посетит границу США с Мексикой
07 января 2019, 22:54 • 43 • Политика
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп планирует поездку на американо-мексиканскую границу в четверг, 10 января. Глава государства отправляется туда, чтобы встретиться с людьми, находящимися "на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", добавила чиновница.
Отметим, что ранее Трамп затронул тему строительства стены на американо-мексиканской границе в одном из своих твитов. Так, президент США написал, что сооружение было решено возвести не из бетона, а из стали.
Это сделает перспективную стену более прочной и менее заметной, пояснил хозяин Белого дома. Он также отметил, что доволен данным решением и тем, что стальная стена будет "сделана в США".
К этому она добавила, что подробности касательно предстоящей поездки Трампа будут оглашены позже.
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