"На официальном уровне ничего не было": Турция опровергла сообщения об ультиматуме США по С-400

Как сообщает телеканал A Haber, соответствующее разъяснение дипломат дал во время визита в США.

"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - подчеркнул он.

Анкара не согласна с санкциями, которые применяют США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил замминистра. По его словам, договор с Москвой по поставкам С-400 заключен раньше, чем был принят сам закон.

Напомним, резолюции с призывом применить к Турции санкции в соответствии с упомянутым законом внесла на рассмотрение Конгресса США группа американских конгрессменов.