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"На официальном уровне ничего не было": Турция опровергла сообщения об ультиматуме США по С-400

23 мая 2019, 10:24  •  33 • В мире
Информацию о том, что Вашингтон потребовал от Анкары к концу первой недели июня аннулировать сделку по С-400 с Россией, распространенную СМИ, опроверг заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.
Как сообщает телеканал A Haber, соответствующее разъяснение дипломат дал во время визита в США.
"На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", - подчеркнул он.
Анкара не согласна с санкциями, которые применяют США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), отметил замминистра. По его словам, договор с Москвой по поставкам С-400 заключен раньше, чем был принят сам закон.
Напомним, резолюции с призывом применить к Турции санкции в соответствии с упомянутым законом внесла на рассмотрение Конгресса США группа американских конгрессменов.

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