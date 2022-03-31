"На одни и те же грабли": Сатановский напомнил Западу постыдные страницы истории

Евгений Сатановский напомнил западным политикам постыдные страницы истории их же стран и сделал вывод, что это их ничему не научило. "На одни и те же грабли", - констатировал политолог.

В посте Telegram-канала "Армагеддоныч" Сатановский возмутился просьбе канцлера Германии Олафа Шольца, обращённой к президенту России Владимиру Путину. Немецкий политик захотел, чтобы ему предоставили письменную схему, как Германия должна расплачиваться за покупаемый ей русский газ в рублях.

"А что ещё ему Путин должен по пунктам расписать? Как именно управлять Германией? С кем из внешних соседей как себя вести? С кем ссорится, с кем нет?" – недоумевает политолог.

Он посоветовал Шольцу обратиться к трудам Бисмарка, где есть ответы на все вопросы. Британцам неплохо бы вспомнить дела и умозаключения Черчилля, французам – Наполеона и де Голля, американцам – Франклина Рузвельта. Впрочем, предположил Сатановский, для Запада это фигуры неизвестные, хотя каждая имела дело с Россией.

"Но никто, никто в этом мире не хочет учить историю", - констатировал автор поста.

Он упомянул премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который был рад, что русофобия в его стране стала "мейнстримом".

"300 лет подряд наступать на одни и те же грабли – не слишком ли это даже для поляков? Хотя, может быть, именно это и есть их исторический путь? Польша начинает войну с Россией и проигрывает. Опять начинает и снова проигрывает. И так до бесконечности. Очень показательно", - считает Евгений Сатановский.

Если кому-то в Европе невмоготу глядеть на стоящие на пьедесталах танки Т-34 в память о победе над Третьим рейхом, то внукам и детям этих людей, не исключено, придётся смотреть на монументы, знаменующие победу России над армиями НАТО и его союзников.