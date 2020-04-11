"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста

Вооружённые силы Украины сняли на видео испытания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель.

По словам разработчиков, испытания, попавшие на видео, проводились 1 апреля. Ракета якобы успешно поразила плавучую цель на дистанции 75 км. Отмечается, что стрельбы проводились на государственном полигоне в Одесской области.

На кадрах запечатлено, как из наземной установки РК-360МЦ "Нептун" производится пуск ракеты, она летит над морем и после поражает цель в виде натянутой на судне сетки - после пролёта ракеты в сетке образовывается дыра.

Комментируя увиденное, пользователи рунета интересуются: что дальше?

"Я вижу, что в заборе из сетки ракетами дырки делать научились. На очереди зимой проруби пробивать?" - пишет Роман Браско.

Ранее бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина может запросто уничтожить Крымский мост, если возникнет такая необходимость. Военный утверждает, что это "несложная цель" - атаковать его проще, чем корабль или самолёт.

Украинский военный предположил, что разрушить мост можно из ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", который, по его словам, имеет противокорабельные ракеты с головками самонаведения.

Отметим, что осенью в России напомнили украинцам о том, что те, видимо, забыли о системе противовоздушной обороны. Военным Незалежной напомнили, что мост как стратегический объект тщательно охраняется.