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"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста

11 апреля 2020, 00:35  •  95 • Политика
Украинские боевики, называемые регулярной армией, сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста. Один вопрос возник у интернет-пользователей: "Видно, что в заборе из сетки ракетами дырки делать научились. На очереди зимой проруби пробивать?"
Вооружённые силы Украины сняли на видео испытания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель.
По словам разработчиков, испытания, попавшие на видео, проводились 1 апреля. Ракета якобы успешно поразила плавучую цель на дистанции 75 км. Отмечается, что стрельбы проводились на государственном полигоне в Одесской области.
На кадрах запечатлено, как из наземной установки РК-360МЦ "Нептун" производится пуск ракеты, она летит над морем и после поражает цель в виде натянутой на судне сетки - после пролёта ракеты в сетке образовывается дыра.
Комментируя увиденное, пользователи рунета интересуются: что дальше?
"Я вижу, что в заборе из сетки ракетами дырки делать научились. На очереди зимой проруби пробивать?" - пишет Роман Браско.
Ранее бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина может запросто уничтожить Крымский мост, если возникнет такая необходимость. Военный утверждает, что это "несложная цель" - атаковать его проще, чем корабль или самолёт.
Украинский военный предположил, что разрушить мост можно из ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", который, по его словам, имеет противокорабельные ракеты с головками самонаведения.
Отметим, что осенью в России напомнили украинцам о том, что те, видимо, забыли о системе противовоздушной обороны. Военным Незалежной напомнили, что мост как стратегический объект тщательно охраняется.

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