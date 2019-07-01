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"На обочине международной политики": Порошенко признал, что Украину "оттесняют"

01 июля 2019, 07:09  •  89 • В мире
С Киевом никто не советовался, когда в Осаке разговор заходил об Украине или о вопросах ее переговоров с Россией. А это значит, что Незалежную оттесняют "на обочину мировой политики", вынужден признать экс-президент Петр Порошенко.
Подводя итоги саммита "большой двадцатки", который прошел в японской Осаке, в эфире телеканала "Украина", политики сообщил, что в его бытность президентом во всех переговорах с партнерами он всегда исходил из принципа "Ничего об Украине – без Украины".
В качестве примера бывший гарант привел свои переговоры с госсекретарем США Майком Помпео накануне саммита G20, проходившего в прошлом году в Аргентине. В этот момент Дональд Трамп был уже на пути в Буэнос–Айрес, и видимо только поэтому не удостоил Порошенко своего внимания.
"Сейчас — и мы видим эти риски — Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку", - цитирует слова бывшего украинского президента телеканал "360".
Порошенко в очередной раз предложил новой власти страны свои услуги. А помочь он может многим, считает экс-гарант. Например, "связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии".
Накануне в Осаке на саммите G20 прошла одна из самых ожидаемых встреч года - президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За почти полтора часа мировые лидеры успели обсудить основную геополитическую политическую повестку. В том числе речь зашла и об Украине.
И это весьма не понравилось экс-президенту Незалежной Петру Порошенко. Судя по видео, которое он разместил у себя в Facebook из Тернополя, а также по общей риторике его комментария по встрече Путина и Трампа, политик был в бешенстве. Особенно то, что об Украине говорили, не поставив Киев в известность.
"Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" - часть русского реванша", - уверен Порошенко.

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