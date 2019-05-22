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"На обиженных воду возят": Матвиенко пословицей ответила на увольнение журналистов "Коммерсанта"
22 мая 2019, 18:09 • 34 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что непричастна к ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта". Она ответила, что ничуть не обиделась на появившуюся в издании информацию о ней. "На обиженных воду возят", - пословицей сказала она.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невмешательстве в ситуацию с редакцией "Коммерсанта". По её словам, она не пользовалась "телефонным правом", не давила на руководство издательского дома.
Она подчеркнула, что вмешательство в подобную ситуацию было бы бессмысленно и бесполезно.
Кроме того, добавила Матвиенко, она не обижалась на выпущенную публикацию о ней в "Коммерсанте". Ранее, как сообщили уволенные сотрудники "Коммерсанта", причиной их ухода якобы стал материал о возможной смене спикера Совфеда.
"У меня нет обиды на этих журналистов. Я говорю это искренне. Если обижаться… ну знаете, на обиженных воду возят… будешь каждый день надутый и обиженный ходить", - заявила Матвиенко и добавила, что ответ на вопрос об увольнении должно давать руководство издания, которое принимало это кадровое решение.
Видеозапись ответа Матвиенко размещена на сайте РБК.
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