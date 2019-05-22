"На обиженных воду возят": Матвиенко пословицей ответила на увольнение журналистов "Коммерсанта"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невмешательстве в ситуацию с редакцией "Коммерсанта". По её словам, она не пользовалась "телефонным правом", не давила на руководство издательского дома.

Она подчеркнула, что вмешательство в подобную ситуацию было бы бессмысленно и бесполезно.

Кроме того, добавила Матвиенко, она не обижалась на выпущенную публикацию о ней в "Коммерсанте". Ранее, как сообщили уволенные сотрудники "Коммерсанта", причиной их ухода якобы стал материал о возможной смене спикера Совфеда.

"У меня нет обиды на этих журналистов. Я говорю это искренне. Если обижаться… ну знаете, на обиженных воду возят… будешь каждый день надутый и обиженный ходить", - заявила Матвиенко и добавила, что ответ на вопрос об увольнении должно давать руководство издания, которое принимало это кадровое решение.

Видеозапись ответа Матвиенко размещена на сайте РБК.