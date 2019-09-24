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"На нашей территории учения хотят провести?": Цекова возмутил " плач" генерала США о "блокаде" в Черном море
24 сентября 2019, 08:09 • 258 • В мире
Американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, пожаловался на действия России, якобы блокирующей учения НАТО в Черном море. "Может, они на нашей территории хотят учения провести", - возмущенно спросил Сергей Цеков.
Об этом российский сенатор, который представляет в Совете Федерации Республику Крым заявил в беседе с Nation News. По его мнению, подобный "плач" американского военного выглядит недостойно. Создается впечатление, что Россия должна "создавать условия" для того, чтоб чужие войска проводили у ее границ учения.
Сенатор уверен в том, что попытайся Россия провести аналогичные военные маневры где-нибудь в Корейском море, поблизости от США, в Вашингтоне едва ли это вызвало бы восторг. При этом не совсем понятно, какие угрозы собираются отражать в Черном море американцы и натовцы.
Цеков уверен, что если бы Россия проводила подобные учения где-нибудь в Корейском море, рядом с США, то это вряд ли бы одобрили в Вашингтоне. Заявления генерала Ходжеса, по словам сенатора, очень некомпетентные и "плаксивые", для военного человека такие заявления делать недостойно.
Напомним, свои "жалобы о блокаде", которую якобы устраивает Россия на Черном море, генерал Ходжес озвучил в интервью украинскому изданию "Сегодня", вспоминая о совместных учениях НАТО и Украины Sea Breeze 2019, проходивших с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. НАТО и Украина были буквально вынуждены отступать из акватории из-за учений России, которые Москва проводила рядом с Крымом.
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