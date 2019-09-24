"На нашей территории учения хотят провести?": Цекова возмутил " плач" генерала США о "блокаде" в Черном море

Об этом российский сенатор, который представляет в Совете Федерации Республику Крым заявил в беседе с Nation News. По его мнению, подобный "плач" американского военного выглядит недостойно. Создается впечатление, что Россия должна "создавать условия" для того, чтоб чужие войска проводили у ее границ учения.

"Может, они вообще свои учения на нашей территории захотят провести? Придвинулись к нашим границам, бряцают оружием... Я считаю, что эти учения направлены против России", — подчеркнул политик.

Сенатор уверен в том, что попытайся Россия провести аналогичные военные маневры где-нибудь в Корейском море, поблизости от США, в Вашингтоне едва ли это вызвало бы восторг. При этом не совсем понятно, какие угрозы собираются отражать в Черном море американцы и натовцы.

Цеков уверен, что если бы Россия проводила подобные учения где-нибудь в Корейском море, рядом с США, то это вряд ли бы одобрили в Вашингтоне. Заявления генерала Ходжеса, по словам сенатора, очень некомпетентные и "плаксивые", для военного человека такие заявления делать недостойно.

"Видите ли, у него проблемы возникают. Они возникают у них во всех точках мира, рядом с теми странами, которые не желают, чтобы США потрясали оружием. С точки зрения международного права, мы ничего не нарушаем. Плач не красит генерала: пусть проводит учения так, чтобы у него проблем не возникало", — подчеркнул сенатор.

Напомним, свои "жалобы о блокаде", которую якобы устраивает Россия на Черном море, генерал Ходжес озвучил в интервью украинскому изданию "Сегодня", вспоминая о совместных учениях НАТО и Украины Sea Breeze 2019, проходивших с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. НАТО и Украина были буквально вынуждены отступать из акватории из-за учений России, которые Москва проводила рядом с Крымом.