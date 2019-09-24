Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Расследование способно далеко завести»: могут ли привлечь к ответственности вин...
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
Жесткий обмен мнений Соловьева и Вакарова по Украине и Зеленскому! Студия в слез...
Террористическая новинка: Боевики в Сирии используют БПЛА для доставки запрещенн...
Главная / В мире

"На нашей территории учения хотят провести?": Цекова возмутил " плач" генерала США о "блокаде" в Черном море

24 сентября 2019, 08:09  •  258 • В мире
Американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, пожаловался на действия России, якобы блокирующей учения НАТО в Черном море. "Может, они на нашей территории хотят учения провести", - возмущенно спросил Сергей Цеков.
Об этом российский сенатор, который представляет в Совете Федерации Республику Крым заявил в беседе с Nation News. По его мнению, подобный "плач" американского военного выглядит недостойно. Создается впечатление, что Россия должна "создавать условия" для того, чтоб чужие войска проводили у ее границ учения.
"Может, они вообще свои учения на нашей территории захотят провести? Придвинулись к нашим границам, бряцают оружием... Я считаю, что эти учения направлены против России", — подчеркнул политик.
Сенатор уверен в том, что попытайся Россия провести аналогичные военные маневры где-нибудь в Корейском море, поблизости от США, в Вашингтоне едва ли это вызвало бы восторг. При этом не совсем понятно, какие угрозы собираются отражать в Черном море американцы и натовцы.
Цеков уверен, что если бы Россия проводила подобные учения где-нибудь в Корейском море, рядом с США, то это вряд ли бы одобрили в Вашингтоне. Заявления генерала Ходжеса, по словам сенатора, очень некомпетентные и "плаксивые", для военного человека такие заявления делать недостойно.
"Видите ли, у него проблемы возникают. Они возникают у них во всех точках мира, рядом с теми странами, которые не желают, чтобы США потрясали оружием. С точки зрения международного права, мы ничего не нарушаем. Плач не красит генерала: пусть проводит учения так, чтобы у него проблем не возникало", — подчеркнул сенатор.
Напомним, свои "жалобы о блокаде", которую якобы устраивает Россия на Черном море, генерал Ходжес озвучил в интервью украинскому изданию "Сегодня", вспоминая о совместных учениях НАТО и Украины Sea Breeze 2019, проходивших с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря. НАТО и Украина были буквально вынуждены отступать из акватории из-за учений России, которые Москва проводила рядом с Крымом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



258
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 08:09
"Угроза энергетической безопасности Европы": Трамп и Дуда размышляли, как остановить "Северный поток – 2"
24 сентября 2019, 08:09
"Эстонские политики ведут войну с прошлым": В Госдуме оценили позицию Таллина по освобождению от нацистов
23 сентября 2019, 18:54
Альтернативный подход: как Россия и Китай могут повлиять на мирное урегулирование в Афганистане
23 сентября 2019, 15:54
Кого «уберёт» Зеленский: Трампа или Байдена?
24 сентября 2019, 01:24
Принцип золотой середины: почему сближение США и Нью-Дели не ухудшит российско-индийские отношения
24 сентября 2019, 04:54
"Путин не демон, но и не ангел": На Западе неожиданно опубликовали трезвый взгляд в пику США
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2019, 04:54
Французские СМИ шокировали читателей: слабая экономика России - миф. На деле - это 3-...
24 сентября 2019, 01:39
"Подвели чубы": Мигранты из Сирии решили замаскироваться под украинцев и на...
24 сентября 2019, 04:54
"Кто первый моргнёт": Сатановский объяснил, почему Горбачев и Ельцин сделал...
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.